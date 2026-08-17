Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος» που οι τρεις χώρες υπέγραψαν «επιτέλους» τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η τριμερής συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως η Μέση Ανατολή οδηγείται σε μεγαλύτερη ενότητα και πως οι χώρες της περιοχής θα μπορούν πλέον να ενισχύσουν ουσιαστικά τις δυνατότητές τους να αμύνονται.
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη τις ηγεσίες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν για την επίτευξη της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα».