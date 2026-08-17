Τραμπ: Χαιρετίζει τη συμφωνία της Μέκκας

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε την πρόσφατη υπογραφή της τριμερούς αμυντικής συμφωνίας μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική εξέλιξη για την ασφάλεια και τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «πολύ χαρούμενος» που οι τρεις χώρες υπέγραψαν «επιτέλους» τη Συμφωνία Κοινής Άμυνας της Μέκκας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η τριμερής συμφωνία αποτελεί ένδειξη πως η Μέση Ανατολή οδηγείται σε μεγαλύτερη ενότητα και πως οι χώρες της περιοχής θα μπορούν πλέον να ενισχύσουν ουσιαστικά τις δυνατότητές τους να αμύνονται.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνεχάρη τις ηγεσίες της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και του Πακιστάν για την επίτευξη της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την «μεγάλο, τολμηρό και σημαντικό πρώτο βήμα».