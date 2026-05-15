Υποδειγματικό σχολείο το ACS Athens - διεθνής αναγνώριση

Το αμερικανικό σχολείο ACS Athens το οποίο λειτουργεί στην Αθήνα από το 1945, ανακηρύχθηκε τον Απρίλιο "Υποδειγματικό Σχολείο" από τον κορυφαίο αξιολογητή των σχολείων των ΗΠΑ. Ο οργανισμός Middle States Association of Schools and Colleges (MSA), που είναι ο κορυφαίος πιστοποιητής σχολείων των ΗΠΑ με διεθνή εμβέλεια, αναγνώρισε το ACS Athens ως Exemplar School σε μια εκδήλωση/ακαδημαικό συνέδριο που οργανώθηκε από την πρόεδρο του σχολείου Δρ Πέγκυ Πελώνη.

Η εκδήλωση λειτούργησε ως ενδιάμεση αξιολόγηση για την MSA, αναδεικνύοντας την καινοτόμο, μαθητοκεντρική προσέγγιση του ιδρύματος και τη δέσμευσή του για «Διατήρηση της Αριστείας» (Sustaining Excellence). Η αναγνώριση αυτή αντικατοπτρίζει τις συλλογικές προσπάθειες μιας ολόκληρης κοινότητας που από το 1945 είναι αφιερωμένη στη διαμόρφωση μαθητών που σκέφτονται κριτικά και συμμετέχουν ουσιαστικά σε έναν ολοένα και πιο περίπλοκο κόσμο, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία των εκπαιδευτικών και του προσωπικού να αφιερώνονται στη δια βίου μάθηση και τον συνεχή αναστοχασμό των καθηκόντων τους.

Η διήμερη εκδήλωση (Colloquium) συγκέντρωσε διακεκριμένους διεθνείς ηγέτες της εκπαίδευσης, ερευνητές και διδάσκαλους σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κεντρικών ομιλιών, θεματικών πάνελ και παρουσιάσεων έρευνας. Πέρα από ένα παραδοσιακό ακαδημαϊκό συνέδριο, η εκδήλωση περιελάμβανε παρουσιάσεις 12 μαθητικών projects και 9 ομιλίες τύπου TED στο Θέατρο του ACS Athens, φέρνοντας τους μαθητές δίπλα σε επαγγελματίες από Αμερική κι Ευρώπη για να επιδείξουν την «Ενσυνείδητη Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη» (Conscious Global Citizenship) στην πράξη. Ως πλατφόρμα ανταλλαγής και αναστοχασμού, το Colloquium ΙΙ υπογράμμισε τη σημασία ενός προγράμματος σπουδών βασισμένου σε αξίες και στην έρευνα, το οποίο προετοιμάζει τους ηγέτες του αύριο να πλοηγηθούν σε πολυεπίπεδες παγκόσμιες προκλήσεις, ενισχύοντας παράλληλα τον εξελισσόμενο ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές εκπαιδευτικό τοπίο. Συνολικά, 169 εκπαιδευτικοί και μέλη του προσωπικού παρουσίασαν τα ερευνητικά τους ερωτήματα και ευρήματα, μαζί με 15 διοικητικά στελέχη, σε συνολικά 86 παρουσιάσεις.

Κατά την τελετή έναρξης, η ηγεσία του σχολείου ανέδειξε τη φιλοσοφία που οδηγεί σε αυτά τα επιτεύγματα. Η Πρόεδρος Πέγκυ Πελώνη περιέγραψε την εκδήλωση ως μια γιορτή μιας «ζωντανής, πολυπολιτισμικής μαθησιακής κοινότητας αφιερωμένης στη διαμόρφωση ενσυνείδητων παγκόσμιων πολιτών που ηγούνται με ενσυναίσθηση, σκέφτονται με σκοπό και ενεργούν με θάρρος». Η Πρόεδρος του ACS Athens εξήρε την αξία της κοινότητας, δηλώνοντας ότι «πίσω από κάθε ορόσημο, κάθε επιτυχία και κάθε ζωή που μεταμορφώνεται, υπάρχει πράγματι μια κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι στοχαστικοί επαγγελματίες, αφοσιωμένοι όχι μόνο στην ανάπτυξη των μαθητών, αλλά και στην ενδυνάμωση της ίδιας της ανθρωπιάς». Αναφερόμενη στη σημασία της προετοιμασίας, η Δρ Πελώνη σημείωσε ότι «η εκπαίδευση των παιδιών δεν είναι ένας ανταγωνισμός για το ποιος το κάνει καλύτερα. Είναι ένα συλλογικό ταξίδι και μια κοινή δέσμευση για να βρούμε μαζί το καλύτερο μονοπάτι για κάθε παιδί».

Υπογραμμίζοντας τη μοναδική θεσμική ισχύ του σχολείου, ο κ. Pascal Apostolides, Πρόεδρος του Board of Trustees, σημείωσε ότι το ACS Athens είναι ένα από τα πρώτα διεθνή σχολεία που πέτυχαν το καθεστώς της «Διαρκούς Αριστείας» (Sustaining Excellence). «Αυτή η πολυμορφία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ταυτότητας του σχολείου μας και η δύναμή μας», παρατήρησε ο κ. Αποστολίδης, προσθέτοντας ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό εστιάζει στη μοναδικότητα κάθε παιδιού, καλλιεργώντας την «ολιστική προσωπικότητα» ώστε οι απόφοιτοι να είναι αληθινοί πολίτες του κόσμου με μαθητές που εκπροσωπούν πάνω από 60 διαφορετικές εθνικότητες.

Η ομάδα αξιολόγησης της MSA, με επικεφαλής τη Lina Lewis και τη Rose Puffer, προσέφερε μια διθυραμβική εκτίμηση της κουλτούρας του σχολείου, περιγράφοντας το ACS Athens ως έναν «πραγματικό οργανισμό μάθησης». Στις καταληκτικές της παρατηρήσεις, η κα. Puffer δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένες από την αριστεία που συναντήσαμε εδώ στο ACS Athens... Το σχολείο αποτελεί το απόλυτο πρότυπο (exemplar) του πρωτοκόλλου “Sustaining Excellence” σε κάθε πτυχή και με κάθε τρόπο». Η ομάδα επαίνεσε ιδιαίτερα τη «στρατηγική καθοδήγηση» του σχολείου και την πρωτοποριακή ενσωμάτωση της υπεύθυνης χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στο μαθησιακό πλαίσιο, σημειώνοντας ότι η κουλτούρα σεβασμού και η αυθεντική φωνή των μαθητών καθιστούν το έργο του σχολείου «βιωματικό» και όχι απλώς θεωρητικό.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η επίτιμη προσκεκλημένη και καθηγήτρια του Columbia University, Dr. Adela Gondek, τόνισε ότι το σύγχρονο σχολείο πρέπει να στηρίζεται στους πυλώνες της Εκπαίδευσης, της Ηγεσίας και της Ηθικής. Παρατήρησε ότι το ACS Athens μεταβαίνει επιτυχώς από το «τι» διδάσκεται στο «πώς» διδάσκεται, ενδυναμώνοντας τους μαθητές να γίνουν οι ίδιοι δάσκαλοι του εαυτού τους. «Ενώ αντιμετωπίζουμε ανησυχητικές παγκόσμιες προκλήσεις σχετικά με τους φυσικούς πόρους και την κοινωνική ισότητα», σημείωσε η Δρ Gondek, «εξοπλίζουμε τα παιδιά μας με νέα γνώση, νέα υπευθυνότητα και μια νέα αίσθηση ισορροπίας για να τις ξεπεράσουν». Κλείνοντας, η καθηγήτρια του Columbia υπογράμμισε ότι «με το παγκόσμιο ποσοστό αλφαβητισμού να βρίσκεται στο εντυπωσιακό 88%, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ποτέ να ακούσουμε τις φωνές των ανθρώπων. Αυτές οι φωνές δεν ικανοποιούνται πλέον με ηθικές θεωρίες· απαιτούν ηθικές πράξεις».

Μέσω αυτής της δέσμευσης για συνεχή βελτίωση, το ACS Athens συνεχίζει να θέτει το πρότυπο για την εκπαιδευτική αριστεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα.