ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο Τραμπ–Σι
Ειδήσεις
08:11 - 16 Μάι 2026

Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο Τραμπ–Σι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και σχεδόν εννέα χρόνια.

Αυτά είναι, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα βασικά συμπεράσματα της συνόδου:

Ο Σι ρώτησε αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων για την υπεράσπιση της Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής εισβολής, καθώς και τις πωλήσεις όπλων προς την Ταϊπέι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One καθώς αναχωρούσε από το Πεκίνο, ο Τραμπ είπε ότι ο Σι τον ρώτησε ευθέως αν οι ΗΠΑ θα έστελναν τον στρατό τους να παρέμβει σε μια σύγκρουση για την Ταϊβάν, ένα αυτοδιοικούμενο νησί που το Πεκίνο θεωρεί δικό του.

«Του είπα: “Δεν μιλάω για αυτά τα θέματα”», είπε ο Τραμπ. «Υπάρχει μόνο ένα άτομο που το ξέρει αυτό — ξέρετε ποιος είναι; Εγώ. Είμαι ο μόνος άνθρωπος.»

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σύντομα θα λάβει απόφαση σχετικά με το τελευταίο πακέτο όπλων για την Ταϊβάν, το οποίο έχει προσωρινά παγώσει. Οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν αποτελούν θέμα στο οποίο ο Σι έχει εκφράσει την αντίθεσή του. Ο Τραμπ είπε ότι θα «λάβει μια απόφαση μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα».

«Πρέπει να μιλήσω με το πρόσωπο που αυτή τη στιγμή — ξέρετε ποιος είναι — διοικεί την Ταϊβάν», δήλωσε ο Τραμπ. Δεν ήταν σαφές σε ποιον αναφερόταν.

Καμία κοινή ανακοίνωση συμφωνιών, αλλά «στρατηγική σταθερότητα»

Η σύνοδος ολοκληρώθηκε χωρίς κοινές ανακοινώσεις για συγκεκριμένες συμφωνίες ή ευρύτερο κοινό ανακοινωθέν σχετικά με το εμπόριο ή άλλα ζητήματα, όμως και οι δύο πλευρές παρουσίασαν την επίσκεψη ως επανεκκίνηση των σχέσεων.

Η Κίνα δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα νέο όραμα «στρατηγικής σταθερότητας», ενώ ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα ως «πολύ ισχυρή».

Αυτό θα μπορούσε να κάνει το εμπόριο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου πιο προβλέψιμο φέτος — σε αντίθεση με τον αποσταθεροποιητικό εμπορικό πόλεμο δασμών της προηγούμενης χρονιάς.

Αναζήτηση κοινής στάσης για το Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν πως ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να τερματιστεί, ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η Κίνα δεν αναφέρθηκε άμεσα στο Ιράν στις δηλώσεις της για τη σύνοδο, αλλά στο παρελθόν έχει υποστηρίξει παρόμοιες θέσεις.

Τη δεύτερη ημέρα της συνόδου, το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε ποτέ εξαρχής να είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο.

Υποσχέσεις για εμπόριο και επενδύσεις

Ο Τραμπ μίλησε για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες» που επιτεύχθηκαν κατά τη σύνοδο, αλλά μέχρι στιγμής οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες.

Ο πρόεδρος είπε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, καθώς και περισσότερα αμερικανικά πετρέλαια και αγροτικά προϊόντα. Η Κίνα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τέτοιες αγορές.

Ο Σι είπε σε αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματιών ότι η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο στις ξένες επιχειρήσεις. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την επέκταση της πρόσβασης των ΗΠΑ στην κινεζική αγορά και κινεζικές επενδύσεις σε αμερικανικές βιομηχανίες.

Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ είχαν δηλώσει πριν από τη σύνοδο ότι οι δύο πλευρές θα συζητούσαν τη δημιουργία ενός «συμβουλίου εμπορίου» και ενός «συμβουλίου επενδύσεων».

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Σι στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δύο ηγέτες ενδέχεται επίσης να συναντηθούν σε δύο διεθνείς διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος.

Κατά την περιήγησή τους στους κήπους του Ζονγκνανχάι, όπου ζουν και εργάζονται οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της Κίνας, ο Τραμπ θαύμασε τα τριαντάφυλλα και είπε ότι ήταν τα πιο όμορφα που είχε δει ποτέ.

Ο Σι δήλωσε ότι θα στείλει στον Τραμπ σπόρους τριαντάφυλλων για τον Κήπο με τα Τριαντάφυλλα του Λευκού Οίκου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αττική: Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν €7.200
Ειδήσεις

Αττική: Συνελήφθη 32χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν €7.200

Μανιάτης στην Κομισιόν για τα βιολογικά προγράμματα: Η κυβέρνηση τιμωρεί τους συνεπείς παραγωγούς
Πολιτική

Μανιάτης στην Κομισιόν για τα βιολογικά προγράμματα: Η κυβέρνηση τιμωρεί τους συνεπείς παραγωγούς

Βιασμός 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας: «Ήταν συναινετικό», ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί
Ειδήσεις

Βιασμός 19χρονης στο Α.Τ. Ομονοίας: «Ήταν συναινετικό», ισχυρίστηκαν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί

ΗΠΑ: Ακυρώνεται η ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ακυρώνεται η ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα
Ειδήσεις

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Η τέχνη της αλαζονείας: Πώς η οίηση μετατρέπεται σε πολιτική στρατηγική

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
Ειδήσεις

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση
Ειδήσεις

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
18/05/2026 - 08:04

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ