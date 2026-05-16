Πέντε βασικά συμπεράσματα από τη σύνοδο Τραμπ–Σι

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε αυτή την εβδομάδα με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα εδώ και σχεδόν εννέα χρόνια.

Αυτά είναι, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα βασικά συμπεράσματα της συνόδου:

Ο Σι ρώτησε αν οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Ταϊβάν

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν το ενδεχόμενο αποστολής αμερικανικών στρατευμάτων για την υπεράσπιση της Ταϊβάν σε περίπτωση κινεζικής εισβολής, καθώς και τις πωλήσεις όπλων προς την Ταϊπέι.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One καθώς αναχωρούσε από το Πεκίνο, ο Τραμπ είπε ότι ο Σι τον ρώτησε ευθέως αν οι ΗΠΑ θα έστελναν τον στρατό τους να παρέμβει σε μια σύγκρουση για την Ταϊβάν, ένα αυτοδιοικούμενο νησί που το Πεκίνο θεωρεί δικό του.

«Του είπα: “Δεν μιλάω για αυτά τα θέματα”», είπε ο Τραμπ. «Υπάρχει μόνο ένα άτομο που το ξέρει αυτό — ξέρετε ποιος είναι; Εγώ. Είμαι ο μόνος άνθρωπος.»

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι σύντομα θα λάβει απόφαση σχετικά με το τελευταίο πακέτο όπλων για την Ταϊβάν, το οποίο έχει προσωρινά παγώσει. Οι αμερικανικές πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν αποτελούν θέμα στο οποίο ο Σι έχει εκφράσει την αντίθεσή του. Ο Τραμπ είπε ότι θα «λάβει μια απόφαση μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα».

«Πρέπει να μιλήσω με το πρόσωπο που αυτή τη στιγμή — ξέρετε ποιος είναι — διοικεί την Ταϊβάν», δήλωσε ο Τραμπ. Δεν ήταν σαφές σε ποιον αναφερόταν.

Καμία κοινή ανακοίνωση συμφωνιών, αλλά «στρατηγική σταθερότητα»

Η σύνοδος ολοκληρώθηκε χωρίς κοινές ανακοινώσεις για συγκεκριμένες συμφωνίες ή ευρύτερο κοινό ανακοινωθέν σχετικά με το εμπόριο ή άλλα ζητήματα, όμως και οι δύο πλευρές παρουσίασαν την επίσκεψη ως επανεκκίνηση των σχέσεων.

Η Κίνα δήλωσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα νέο όραμα «στρατηγικής σταθερότητας», ενώ ο Τραμπ χαρακτήρισε τη σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα ως «πολύ ισχυρή».

Αυτό θα μπορούσε να κάνει το εμπόριο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου πιο προβλέψιμο φέτος — σε αντίθεση με τον αποσταθεροποιητικό εμπορικό πόλεμο δασμών της προηγούμενης χρονιάς.

Αναζήτηση κοινής στάσης για το Ιράν

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν πως ο πόλεμος στο Ιράν πρέπει να τερματιστεί, ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνει ελεύθερη και ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η Κίνα δεν αναφέρθηκε άμεσα στο Ιράν στις δηλώσεις της για τη σύνοδο, αλλά στο παρελθόν έχει υποστηρίξει παρόμοιες θέσεις.

Τη δεύτερη ημέρα της συνόδου, το κινεζικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν θα έπρεπε ποτέ εξαρχής να είχαν ξεκινήσει τον πόλεμο.

Υποσχέσεις για εμπόριο και επενδύσεις

Ο Τραμπ μίλησε για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες» που επιτεύχθηκαν κατά τη σύνοδο, αλλά μέχρι στιγμής οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες.

Ο πρόεδρος είπε ότι η Κίνα συμφώνησε να αγοράσει 200 αεροσκάφη Boeing, καθώς και περισσότερα αμερικανικά πετρέλαια και αγροτικά προϊόντα. Η Κίνα δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τέτοιες αγορές.

Ο Σι είπε σε αντιπροσωπεία Αμερικανών επιχειρηματιών ότι η Κίνα θα ανοίξει περισσότερο στις ξένες επιχειρήσεις. Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν την επέκταση της πρόσβασης των ΗΠΑ στην κινεζική αγορά και κινεζικές επενδύσεις σε αμερικανικές βιομηχανίες.

Μέλη της κυβέρνησης Τραμπ είχαν δηλώσει πριν από τη σύνοδο ότι οι δύο πλευρές θα συζητούσαν τη δημιουργία ενός «συμβουλίου εμπορίου» και ενός «συμβουλίου επενδύσεων».

Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Σι στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ οι δύο ηγέτες ενδέχεται επίσης να συναντηθούν σε δύο διεθνείς διοργανώσεις που θα πραγματοποιηθούν φέτος.

Κατά την περιήγησή τους στους κήπους του Ζονγκνανχάι, όπου ζουν και εργάζονται οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της Κίνας, ο Τραμπ θαύμασε τα τριαντάφυλλα και είπε ότι ήταν τα πιο όμορφα που είχε δει ποτέ.

Ο Σι δήλωσε ότι θα στείλει στον Τραμπ σπόρους τριαντάφυλλων για τον Κήπο με τα Τριαντάφυλλα του Λευκού Οίκου.