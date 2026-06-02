Γερμανία: Νέο ιστορικό ρεκόρ φτώχειας – 13,3 εκατ. πολίτες στο όριο, εκρηκτική αύξηση ανισοτήτων

Η Γερμανία καταγράφει νέο υψηλό στη φτώχεια, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Paritätischer Wohlfahrtsverband, η οποία αποτυπώνει μια επιδείνωση των κοινωνικών ανισοτήτων και μια «αρνητική αντιστροφή τάσης» τα τελευταία δύο χρόνια.

Όπως αναφέρει η έκθεση, το ποσοστό των πολιτών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας ανήλθε στο 16,1% του πληθυσμού για την περίοδο 2024–2025, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με βάση τα εισοδηματικά δεδομένα, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 13,3 εκατομμύρια ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας στη χώρα.

Τα στοιχεία, που παρουσιάζονται και σε ανάλυση της Deutsche Welle, δείχνουν ότι ιδιαίτερα εκτεθειμένες ομάδες είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες, τα άτομα που ζουν μόνα τους και οι ηλικιωμένοι, ενώ σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται και ανά περιοχή, αποτυπώνοντας μια έντονα άνιση γεωγραφική κατανομή του φαινομένου.

Η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία είχε ήδη καταγράψει παρόμοιες τάσεις νωρίτερα μέσα στο έτος, επιβεβαιώνοντας την επιδείνωση των κοινωνικών δεικτών. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, Γιοάκιμ Ροκ, έκανε λόγο για «κατάσταση κρίσης», προειδοποιώντας ότι ενδεχόμενες περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω την κατάσταση, σύμφωνα με δηλώσεις του στη γερμανική ραδιοφωνία Deutschlandfunk.

Ο ορισμός της φτώχειας και τα εισοδηματικά όρια

Σύμφωνα με τον ορισμό που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κίνδυνο φτώχειας θεωρούνται τα άτομα που διαθέτουν εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.

Με βάση αυτό το κριτήριο, το όριο για ένα άτομο στη Γερμανία διαμορφώνεται στα 1.446 ευρώ καθαρά μηνιαίως, ενώ για ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο παιδιά κάτω των 14 ετών το αντίστοιχο όριο φτάνει τα 3.036 ευρώ.

Περιφερειακές ανισότητες και κοινωνικές ομάδες υψηλού κινδύνου

Η έκθεση καταγράφει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ομοσπονδιακών κρατιδίων. Χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας εμφανίζονται στη Βαυαρία (12,6%) και στη Βάδη-Βυρτεμβέργη (13,2%), περιοχές με ισχυρότερη οικονομική βάση.

Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στη Βρέμη (27,5%), στη Σαξονία-Άνχαλτ (21,3%), στο Αμβούργο (18,9%) και στο Βερολίνο (18,7%), ενώ και ορισμένες πόλεις εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένους δείκτες, όπως η Τρίερ (21,4%), η Βέζερ-Εμς (20,8%) και το Άρνσμπεργκ (19,6%). Στην ανατολική Γερμανία, επίσης, καταγράφονται σχετικά υψηλά ποσοστά σε πόλεις όπως το Κέμνιτς (18,2%) και η Λειψία (17,4%).

Ανησυχία για την τρίτη ηλικία και τις ευάλωτες ομάδες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τους ηλικιωμένους, με σχεδόν έναν στους πέντε πολίτες άνω των 65 ετών να βρίσκεται σε κατάσταση φτώχειας ή σε κίνδυνο φτώχειας. Ο οργανισμός προειδοποιεί ότι η τρίτη ηλικία εξελίσσεται σε «παγίδα φτώχειας».

Επιπλέον, υψηλά ποσοστά καταγράφονται μεταξύ των ατόμων που ζουν μόνα τους (30,3%), των μονογονεϊκών οικογενειών (28,9%) και των πολιτών με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (29,1%).

Δομικές αιτίες και κοινωνική εικόνα

Η έκθεση αποδίδει την επιδείνωση του φαινομένου σε διαρθρωτικές ανισότητες, όπως η περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τους συντάκτες της, οι εξελίξεις δείχνουν ότι η φτώχεια εντείνεται κυρίως σε κοινωνικές ομάδες με σταθερά μειονεκτήματα.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τέσσερις στους πέντε ανθρώπους που επηρεάζονται δεν εργάζονται, ενώ το 70% έχει γερμανική υπηκοότητα και το 30% προέρχεται από άλλες χώρες.

Τέλος, καταγράφεται ότι το 6,9% του πληθυσμού δεν είχε επαρκείς οικονομικούς πόρους για την κάλυψη βασικών αναγκών τον τελευταίο χρόνο, με πολλά νοικοκυριά να αδυνατούν να ανταποκριθούν σε αυξήσεις τιμών στην ενέργεια και σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως ηλεκτρικές συσκευές και οικιακό εξοπλισμό.