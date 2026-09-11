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Guardian: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πορνοστάρ και νεοναζί μεταξύ των νεοεκλεγέντων με το AfD
Ειδήσεις
22:35 - 11 Σεπ 2026

Guardian: Πρώην αξιωματικός της Στάζι, πορνοστάρ και νεοναζί μεταξύ των νεοεκλεγέντων με το AfD

Reporter.gr Newsroom
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Η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) βρίσκεται αντιμέτωπη με έλεγχο σχετικά με την καταλληλότητα ορισμένων από τους νέους βουλευτές της, μεταξύ των οποίων ένας πρώην αξιωματικός της Στάζι και ένας πρώην ηθοποιός σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου, μόλις λίγες ημέρες μετά την ιστορική νίκη του κόμματος στο γερμανικό κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ.      

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Guardian, κατά τη διάρκεια φωτογράφισης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (10/9) στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, το Μαγδεμβούργο, και στην οποία παρουσιάστηκαν οι εκλεγμένοι βουλευτές από τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου της AfD, Ούλριχ Ζίγκμουντ, αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα από τα νέα μέλη του κοινοβουλίου έχουν αμφιλεγόμενο παρελθόν, μεταξύ άλλων ποινικό μητρώο, παρελθόν στη Στάζι και διασυνδέσεις με ακροδεξιά δίκτυα.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι μεταξύ των 39 βουλευτών που θα εκπροσωπήσουν εκλογικές περιφέρειες σε ολόκληρη τη Σαξονία-Άνχαλτ στο τοπικό κοινοβούλιο περιλαμβάνεται ένας άνδρας που φέρεται να είχε συμμετάσχει σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου και να είχε παραποιήσει ακαδημαϊκά προσόντα, ένας πρώην αξιωματικός της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας, της Στάζι, καθώς και αρκετά μέλη που βρίσκονται υπό ποινική διερεύνηση για συμμετοχή σε νεοναζιστικές οργανώσεις.

Δύο βουλευτές βρίσκονται αντιμέτωποι με έρευνες σχετικά με καταγγελίες ότι επιδίωξαν να συνεχίσουν τη δράση της απαγορευμένης ακροδεξιάς εξτρεμιστικής οργάνωσης Artgemeinschaft, μιας νεοπαγανιστικής ομάδας που έχει υιοθετήσει εθνικιστικές και αντισημιτικές ιδέες. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο νεότερος από τους δύο φέρεται επίσης να έχει παραβιάσει τη νομοθεσία περί όπλων. Από την πλευρά τους, και οι δύο απορρίπτουν τις καταγγελίες.

Σύμφωνα δε με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρώην ηθοποιός σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου είχε καταδικαστεί για μαζική κλοπή κλινοσκεπασμάτων από ξενοδοχείο. Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι είχε εργαστεί ως ηθοποιός σε ταινίες πορνογραφικού περιεχομένου, αφού ο ίδιος είχε αμφισβητήσει σχετικό δημοσίευμα τοπικής εφημερίδας. Σύμφωνα με την εφημερίδα Die Zeit, είχε αποβληθεί από πανεπιστήμιο όταν διαπιστώθηκε ότι είχε παραποιήσει το απολυτήριο λυκείου του. Ο ίδιος ο βουλευτής υποστηρίζει ότι έγινε εκ νέου δεκτός στο πανεπιστήμιο μετά την προσφυγή του στη δικαιοσύνη.

Ένας πρώην αξιωματικός της Στάζι, ηλικίας 78 ετών, ο οποίος εξελέγη απευθείας στην εκλογική του περιφέρεια, έχει παραδεχθεί ότι εργάστηκε στο υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας της κομμουνιστικής Ανατολικής Γερμανίας. Αντικείμενο της εργασίας του ήταν οι πολίτες της Ανατολικής Γερμανίας που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν οριστικά τη χώρα.

Ο ρόλος του ως εκλεγμένου βουλευτή έχει προκαλέσει την αντίδραση οργανώσεων που εκπροσωπούν θύματα της πρώην δικτατορίας της Ανατολικής Γερμανίας.

Παράλληλα, έρευνα του γερμανικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου ZDF αποκάλυψε ότι ορισμένοι από τους εκλεγμένους βουλευτές της AfD, οι οποίοι ήταν επίσης μέλη της προηγούμενης κοινοβουλευτικής ομάδας, είχαν διασυνδέσεις με ακροδεξιές εξτρεμιστικές οργανώσεις. Μεταξύ αυτών ήταν και άτομα που είχαν υπάρξει μέλη της ομάδας «Νεολαία Πιστή στην Πατρίδα» (HDJ), η οποία στη συνέχεια τέθηκε εκτός νόμου. Σε κάποια χρονική στιγμή, ένας από τους βουλευτές είχε αναλάβει την ηγεσία της οργάνωσης, ενώ σύμβουλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD είχε γράψει βιογραφία που χαρακτηρίστηκε ως «ύμνος στον εθνικοσοσιαλισμό».

Μεταξύ των νέων βουλευτών περιλαμβάνονται επίσης αρκετοί με διασυνδέσεις με το Κρεμλίνο, καθώς και ορισμένοι που είχαν επισκεφθεί μέλη του κινήματος MAGA στην Ουάσινγκτον.

Όταν κλήθηκε να σχολιάσει τα αμφιλεγόμενα βιογραφικά, και ειδικότερα την περίπτωση των δύο βουλευτών που βρίσκονται υπό ποινική έρευνα, ο Ζίγκμουντ, πρώην πωλητής αρωμάτων, ο οποίος επανεξελέγη ομόφωνα την Πέμπτη επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, αναφέρθηκε αστειευόμενος στους δύο άνδρες ως «τα κακά παιδιά» και δήλωσε: «Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και στη συνέχεια θα τα συζητήσουμε».

Ο ίδιος ο Ούλριχ Ζίγκμουντ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κατά την παρουσίαση της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας του, όταν συνέδεσε την παραγωγή όπλων στη Γερμανία με τη σχεδιαζόμενη από το κόμμα εκστρατεία απελάσεων.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την προγραμματισμένη εγκατάσταση ισραηλινής εταιρείας παραγωγής όπλων στο κρατίδιο, ο Ζίγκμουντ δήλωσε: «Δεν καταδικάζουμε κατηγορηματικά την παραγωγή όπλων, διότι φυσικά θα χρειαστούμε αντίστοιχους πόρους για τη μελλοντική επίθεση επαναμετανάστευσης και απελάσεων. Αυτό είναι επίσης προς το συμφέρον της εσωτερικής ασφάλειας, της δικής μας σταθερότητας και της εθνικής άμυνας».

Η δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους πολιτικούς αντιπάλους του κόμματος. Η Κάτια Πέλε, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλδημοκρατών (SPD) στη Σαξονία-Άνχαλτ, δήλωσε ότι ο Ζίγκμουντ διατύπωσε μια «πολιτική απειλή», καθώς φέρεται να εισηγήθηκε τη χρήση «βίας ως πολιτικού εργαλείου».

«Αυτό αποκαλύπτει το άσχημο πρόσωπο ενός πολιτικού συστήματος, η γλώσσα και οι ιδέες του οποίου θυμίζουν και πάλι ολοκληρωτικά μοντέλα», ανέφερε.

Το αν η AfD, η οποία εξασφάλισε το 44% των εδρών, θα σχηματίσει κυβέρνηση στο κρατίδιο —κάτι που θα την καθιστούσε το πρώτο ακροδεξιό κόμμα που αποκτά την εξουσία στη Γερμανία μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο— θα εξαρτηθεί από το εάν θα μπορέσει να βρει άλλους βουλευτές με παρόμοιες θέσεις που θα αποχωρήσουν από τα κόμματά τους για να την υποστηρίξουν ή από ένα κόμμα που θα ήταν διατεθειμένο να στηρίξει την AfD.

Μέχρι στιγμής, τα κόμματα του πολιτικού κατεστημένου έχουν αρνηθεί να συμμετάσχουν σε κυβερνητικό συνασπισμό με την AfD, η οποία διαθέτει λίγο λιγότερες από τις μισές από τις 83 έδρες του κρατιδιακού κοινοβουλίου, υπολειπόμενη κατά τρεις έδρες από την απόλυτη πλειοψηφία.

Για το προσεχές Σαββατοκύριακο έχουν προγραμματιστεί διαδηλώσεις κατά της AfD σε περισσότερες από 20 πόλεις της Γερμανίας, ως αντίδραση στη νίκη του κόμματος την περασμένη Κυριακή, αλλά και ενόψει δύο κρίσιμων κρατιδιακών εκλογών στις 20 Σεπτεμβρίου, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, όπου η AfD προβλέπεται να καταγράψει υψηλές επιδόσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 22:32
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