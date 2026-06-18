ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

«Είναι θετικό ότι υπάρχει πλέον το μνημόνιο. Τώρα ξεκινά η τεχνική δουλειά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, υπογραμμίζοντας ότι ο οργανισμός θα συνεργαστεί με τις αμερικανικές και ιρανικές αρχές προκειμένου να καθοριστούν τα συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο των επερχόμενων διαπραγματεύσεων.
Ο κ. Γκρόσι επισήμανε ότι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτεί λεπτομερή προσδιορισμό των τεχνικών παραμέτρων για την αραίωση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που βρίσκονται υπό την εποπτεία του οργανισμού.
Παράλληλα, ανέφερε ότι η επιτυχία της συμφωνίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική βούληση τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει.