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ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης
Ειδήσεις
12:43 - 18 Ιουν 2026

ΔΟΑΕ: Ξεκινά η τεχνική εφαρμογή της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Reporter.gr Newsroom
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Έτοιμος να προχωρήσει στον καθορισμό των τεχνικών βημάτων για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εμφανίζεται ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), μετά την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης που προβλέπει τη μείωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης, με αντάλλαγμα τη σταδιακή άρση των κυρώσεων.

«Είναι θετικό ότι υπάρχει πλέον το μνημόνιο. Τώρα ξεκινά η τεχνική δουλειά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του ΔΟΑΕ, Ραφαέλ Γκρόσι, υπογραμμίζοντας ότι ο οργανισμός θα συνεργαστεί με τις αμερικανικές και ιρανικές αρχές προκειμένου να καθοριστούν τα συγκεκριμένα μέτρα στο πλαίσιο των επερχόμενων διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Γκρόσι επισήμανε ότι η διαδικασία είναι ιδιαίτερα σύνθετη και απαιτεί λεπτομερή προσδιορισμό των τεχνικών παραμέτρων για την αραίωση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που βρίσκονται υπό την εποπτεία του οργανισμού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η επιτυχία της συμφωνίας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική βούληση τόσο της Ουάσιγκτον όσο και της Τεχεράνης να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει.

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