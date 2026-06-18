Bank of America: Οδηγός για το πώς σκέφτεται, αποφασίζει και επικοινωνεί η ΕΚΤ

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει ως βασική αποστολή τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στην Ευρωζώνη, με στόχο τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα. Αν και επίσημα ο στόχος θεωρείται συμμετρικός –δηλαδή αντιμετωπίζονται εξίσου οι αποκλίσεις πάνω και κάτω από το 2%– οι αναλυτές εκτιμούν ότι στην πράξη η ΕΚΤ εξακολουθεί να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί βασικό στοιχείο των προβλέψεων για τα επιτόκια και την οικονομία της Ευρωζώνης.

Οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, το οποίο αποτελείται από έξι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τους διοικητές των 21 εθνικών κεντρικών τραπεζών των χωρών της Ευρωζώνης. Παρότι υπάρχει σύστημα εναλλαγής δικαιωμάτων ψήφου, οι ειδικοί θεωρούν ότι η διαδικασία βασίζεται κυρίως στη συναίνεση. Οι σημαντικότερες στιγμές επικοινωνίας της ΕΚΤ είναι οι οκτώ συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής κάθε χρόνο, οι σχετικές ανακοινώσεις και οι συνεντεύξεις Τύπου που ακολουθούν.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι μακροοικονομικές προβλέψεις που δημοσιεύονται τον Μάρτιο, τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο. Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό δύο έως τρία χρόνια μπροστά αποτελούν βασικό δείκτη για τις μελλοντικές κινήσεις της τράπεζας. Σύμφωνα με τους αναλυτές, όταν οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό κινούνται κοντά στο 2%, η ΕΚΤ θεωρεί ότι η πορεία των επιτοκίων που προεξοφλεί η αγορά είναι συμβατή με τον στόχο της. Αντίθετα, μεγαλύτερες αποκλίσεις μπορεί να υποδηλώνουν πιθανές παρεμβάσεις στη νομισματική πολιτική.

Η ΕΚΤ δεν παρακολουθεί μόνο τα επιτόκια, αλλά και την εξέλιξη του ισολογισμού της, ο οποίος διογκώθηκε σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια μέσω προγραμμάτων αγοράς ομολόγων. Καθώς ο ισολογισμός συρρικνώνεται σταδιακά, επηρεάζονται η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος, η διαθεσιμότητα αποθεματικών και τελικά οι συνθήκες στις αγορές χρήματος. Για τον λόγο αυτό, οι αναλυτές θεωρούν ότι η παρακολούθηση του ισολογισμού είναι πλέον εξίσου σημαντική με την πορεία των επιτοκίων.

Στις προβλέψεις του Ιουνίου 2026, η ΕΚΤ εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 2% το 2028, ενώ ο δομικός πληθωρισμός στο 2,2%. Παράλληλα, εναλλακτικά σενάρια έδειξαν ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις ενδέχεται να παραμείνουν πάνω από τον στόχο. Κατά την άποψη των οικονομολόγων, η εικόνα αυτή συνάδει με τις προσδοκίες των αγορών για συνολικές αυξήσεις επιτοκίων περίπου 60 μονάδων βάσης στον τρέχοντα κύκλο, δηλαδή τουλάχιστον δύο αυξήσεις των 25 μονάδων βάσης και ενδεχομένως μία ακόμη.