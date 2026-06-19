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Οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ θέτουν υπό πίεση τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - 18 νεκροί στον Λίβανο
Ειδήσεις
13:50 - 19 Ιουν 2026

Οι συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ θέτουν υπό πίεση τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - 18 νεκροί στον Λίβανο

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Λίβανο έπειτα από σειρά ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας. Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν επίσης τέσσερις στρατιώτες του.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι έπληξαν 80 στόχους που συνδέονται με τη φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ και ότι σκότωσαν «δεκάδες» μέλη της.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μία ημέρα μετά την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης μιας μόνιμης παύσης των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Ωστόσο, τόσο το Ισραήλ όσο και η Χεζμπολάχ πραγματοποίησαν επιθέσεις ο ένας εναντίον του άλλου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το μέλλον της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας του Λιβάνου.

Ωστόσο, το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Λίβανο και επιμένει ότι η σύγκρουσή του με τη Χεζμπολάχ είναι ξεχωριστή από τον πόλεμο με το Ιράν.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου χαρακτήρισε τους νυχτερινούς βομβαρδισμούς στην περιοχή Ναμπατίγιε του νότιου Λιβάνου ως από τους πιο σφοδρούς του πολέμου. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 33 τραυματίστηκαν και αρκετά κτίρια επλήγησαν.

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Τελευταία τροποποίηση στις 19/06/2026 - 14:28
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