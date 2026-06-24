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ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες
Ειδήσεις
20:44 - 24 Ιουν 2026

ΗΠΑ: Είκοσι εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Reporter.gr Newsroom
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Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διακινήθηκαν μέσω του Στενού του Ορμούζ μέσα σε ένα 24ωρο, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αμερικανός υπουργός έκανε τη σχετική αναφορά μιλώντας στο Reuters Global Energy Forum, που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Κυριακή (21/6) ο Κρις Ράιτ είχε δηλώσει πως η ναυσιπλοΐα και η ροή πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ έχουν «επιστρέψει ήδη σε φυσιολογικά επίπεδα», μετά την προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας διόδου. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σε προηγούμενη τοποθέτησή του στο ABC, ο Ράιτ είχε αναφέρει ότι αποφεύγει πλέον να προβαίνει σε προβλέψεις για την πορεία των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης, εκτιμώντας ωστόσο ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να υποχωρούν. Όπως είχε σημειώσει, οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του Στενού έχουν επανέλθει στην κανονικότητα και αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, ανεξαρτήτως της έκβασης των διαπραγματεύσεων με το Ιράν.

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