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Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης
Πολιτική
21:30 - 24 Ιουν 2026

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και του ΑΠΘ ο Καλαφάτης

Reporter.gr Newsroom
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«Η σημερινή τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών- του πρώτου Ερευνητικού Κέντρου της Ελλάδας- και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης -του μεγαλύτερου ελληνικού πανεπιστημίου - δεν αποτελεί απλώς μια τυπική διοικητική πράξη. Είναι μια πράξη ουσίας, μια στρατηγική επιλογή που απαντά με τον πιο εμφατικό τρόπο στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας», τόνισε σήμερα (24/6) ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης χαιρετίζοντας την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Παράλληλα, όπως πρόσθεσε πρόκειται για «για επιλογή που ακουμπά στον πυρήνα των τεχνολογιών του αύριο, εγκαινιάζει νέους ακαδημαϊκούς διαύλους συνεργασίας και συμβάλλει στην εξωστρέφεια των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μας φορέων».

Όπως επισήμανε ο κ. Καλαφάτης: «Σ΄έναν κόσμο με αυξανόμενες προκλήσεις και τεχνολογικές απαιτήσεις, η Ελλάδα επενδύει στην πρωτοποριακή έρευνα στην πράξη. Στην Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη τοποθετούμε την Έρευνα και την Καινοτομία στον πυρήνα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Για εμάς η επένδυση στη γνώση δεν είναι πολυτέλεια, είναι εθνική προτεραιότητα. Είναι εργαλείο ισχύος για τη χώρα μας, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη νέα γενιά των επιστημόνων μας. Με τη σημερινή σύμπραξη δείχνουμε στην πράξη την πίστη μας στη δύναμη της Επιστήμης για ένα καλύτερο αύριο, σ΄ έναν πιο σύνθετο κόσμο, θωρακίζουμε τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας κέντρα και ανοίγουμε νέους δρόμους που θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών”, τόνισε ο Σταύρος Καλαφάτης.
“Σήμερα, εδώ, δύο κορυφαίοι ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας μας, ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμπράττουν σε μια ουσιαστική πρωτοβουλία προς όφελος της επιστήμης. Η σημερινή πρωτοβουλία αφορά στις Διαστημικές Τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους, στην Αστρονομία - Αστροφυσική, στη Φυσική της Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος, στη Δορυφορική Τηλεπισκόπηση και στην Κλιματική Αλλαγή», ανέφερε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπενθυμίζοντας ότι: «Δεν πέρασε πολύς καιρός από την επιτυχημένη υλοποίηση του πρώτου πειράματος οπτικής ευρυζωνικής επικοινωνίας από το διάστημα στην αποστολή “Ψυχή”, με τη δυναμική συμβολή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Μια ιστορικών διαστάσεων διαστημική επιτυχία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών για την οποία επιβράβευσαν το επιστημονικό μας δυναμικό η NASA και η ESA. Μια πραγματική «επανάσταση» στο πεδίο των Διαστημικών Τηλεπικοινωνιών που μπορεί ν΄ αναδείξει την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό πυλώνα ανάπτυξης και καινοτομίας».

«Ταυτόχρονα», όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης, «η υπογραφή του μνημονίου ανοίγει τον δρόμο για τη συν-ανάπτυξη προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία ενώ προβλέπει τη διερεύνηση της δυνατότητας σύμπραξης σ΄ένα νέο Διϊδρυματικό - Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα».

«Ως Υπουργείο Ανάπτυξης, στηρίζουμε ενεργά τέτοιες πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στο να καταστεί η Πατρίδα μας κέντρο Έρευνας και κόμβος καινοτομίας στον τομέα του Διαστήματος. Και η Θεσσαλονίκη της Επιστήμης, της Έρευνας και της Τεχνολογίας, να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον νέο κόσμο που έρχεται. Η Πολιτεία είναι δίπλα σας, αρωγός και συμπαραστάτης», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Σπύρος Βασιλάκος και ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, παρουσία μελών της ακαδημαϊκής και της επιστημονικής κοινότητας.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/06/2026 - 20:55
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