Κομισιόν: Ο Ντέκλαν Κοστέλο αναλαμβάνει το «τιμόνι» του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ

Τον διορισμό του Ντέκλαν Κοστέλο στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Ειδικής Ομάδας για τη Μεταρρύθμιση και τις Επενδύσεις (SG REFORM) ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την ανάληψη των νέων καθηκόντων του να τίθεται σε ισχύ από τις 16 Ιουλίου.

Η SG REFORM αποτελεί μία από τις πλέον κρίσιμες υπηρεσίες της Κομισιόν, καθώς είναι αρμόδια για τη διαχείριση και τον συντονισμό του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility - RRF), του βασικού χρηματοδοτικού εργαλείου του προγράμματος NextGenerationEU, μέσω του οποίου στηρίζονται οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στα κράτη-μέλη μετά την πανδημία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, ο νέος επικεφαλής της SG REFORM θα έχει την ευθύνη εποπτείας της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Γνώριμος στην Ελλάδα από τα χρόνια των μνημονίων

Το όνομα του Ντέκλαν Κοστέλο είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα, καθώς είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της περιόδου των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Από τον Μάιο του 2014 έως τον Ιούλιο του 2019 διετέλεσε επικεφαλής αποστολής (Mission Chief) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της εφαρμογής του τρίτου προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με τις ελληνικές αρχές για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και των δημοσιονομικών δεσμεύσεων που συνόδευαν τα προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης, αρχικά μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και στη συνέχεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM).

Παράλληλα, συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στις αποφάσεις του Eurogroup για τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού δημόσιου χρέους, τα οποία συμφωνήθηκαν το 2016 και το 2018.

Πολυετής εμπειρία στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, ο Ντέκλαν Κοστέλο διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε θέματα οικονομικής πολιτικής, ευρωπαϊκής δημοσιονομικής διακυβέρνησης και διεθνών διαπραγματεύσεων.

Η Κομισιόν τονίζει ακόμη ότι έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό πολιτικών οικονομικής ανάκαμψης, καθώς και στην προσαρμογή των εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών στις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με τη νέα του ιδιότητα, ο Ιρλανδός αξιωματούχος θα αναλάβει την εποπτεία της προόδου των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης στα κράτη-μέλη, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην παρακολούθηση της υλοποίησης των εθνικών σχεδίων και στην επίτευξη των οροσήμων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η τοποθέτησή του στη συγκεκριμένη θέση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, καθώς η SG REFORM παρακολουθεί την εφαρμογή του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», μέσω του οποίου η χώρα υλοποιεί ένα ευρύ πακέτο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.