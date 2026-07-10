Κρεμλίνο για πώληση S-400 από Τουρκία: «Εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα»

Το Κρεμλίνο απέφυγε να τοποθετηθεί επί των δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για ενδεχόμενη μεταπώληση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400 από την Τουρκία σε χώρα του Κόλπου, με τον εκπρόσωπο της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, να χαρακτηρίζει το ζήτημα «πολύ ευαίσθητο».

Η δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου έγινε σε ερώτηση δημοσιογράφων σχετικά με τις πληροφορίες περί πιθανής μεταβίβασης των συστημάτων, χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από τη ρωσική πλευρά.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει των όρων της συμφωνίας προμήθειας, η μεταπώληση των S-400 σε τρίτη χώρα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση της Ρωσίας, ως κατασκευάστριας χώρας του οπλικού συστήματος. Η αποφυγή σαφούς τοποθέτησης από τη Μόσχα αφήνει ανοικτό το πεδίο για ερμηνείες σχετικά με ενδεχόμενες διαβουλεύσεις ή παρασκηνιακές επαφές.

Ανοιχτός ο Πούτιν στη διπλωματία, αλλά συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ουκρανία, ο Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξακολουθεί να θεωρεί τη διπλωματία ως πιθανό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της Ρωσίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Μόσχα συνεχίζει τη δημιουργία μιας ευρύτερης «ζώνης ασφαλείας» κατά μήκος των ουκρανικών συνόρων, ως απάντηση –όπως υποστήριξε– στην κλιμάκωση των επιθέσεων από την ουκρανική πλευρά.

Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου έρχονται μία ημέρα μετά από δημοσίευμα του Reuters, στο οποίο τρεις πηγές με γνώση των συζητήσεων στους κύκλους της ρωσικής ηγεσίας ανέφεραν ότι οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικά διυλιστήρια και λιμενικές εγκαταστάσεις έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίσει τη στρατιωτική εκστρατεία, τουλάχιστον στο παρόν στάδιο.

«Το Κίεβο δεν επιθυμεί συνομιλίες»

Ο Πεσκόφ υποστήριξε ακόμη ότι, κατά την εκτίμηση της ρωσικής ηγεσίας, η ουκρανική κυβέρνηση δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να προσέλθει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγεί τη Μόσχα στη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Ερωτηθείς, τέλος, για το κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες προτίθενται να ασκήσουν πίεση προς το Κίεβο ώστε να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέφυγε να απαντήσει, παραπέμποντας τον σχετικό προβληματισμό στον Λευκό Οίκο.