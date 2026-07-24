ΗΠΑ: Ανάκαμψη στις πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών τον Ιούνιο – Στις 628.000 ο ετήσιος ρυθμός

Σημάδια ανάκαμψης εμφάνισε η αμερικανική αγορά κατοικίας τον Ιούνιο, καθώς οι πωλήσεις νεόδμητων κατοικιών ενισχύθηκαν μετά τη σημαντική υποχώρηση των δύο προηγούμενων μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, οι πωλήσεις νέων κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,6% σε μηνιαία βάση, διαμορφούμενες σε ετήσιο ρυθμό 628.000 κατοικιών. Η επίδοση αυτή ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών, οι οποίοι ανέμεναν ο ρυθμός πωλήσεων να διαμορφωθεί στις 610.000 κατοικίες.

Η θετική αυτή εξέλιξη έρχεται μετά από ένα δύσκολο δίμηνο για την αγορά ακινήτων, καθώς τον Μάιο οι πωλήσεις είχαν υποχωρήσει κατά 4,3% (έναντι αρχικής εκτίμησης για πτώση 7,3%), ενώ τον Απρίλιο είχαν καταγράψει πτώση 5,7%.

Παρά την αύξηση των πωλήσεων, οι τιμές των νέων κατοικιών εξακολούθησαν να κινούνται χαμηλότερα σε ετήσια βάση. Η μέση τιμή πώλησης μιας νεόδμητης κατοικίας ανήλθε τον Ιούνιο στα 398.300 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025.

Η πορεία της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών και των οικονομολόγων, καθώς επηρεάζεται από τα υψηλά επιτόκια στεγαστικών δανείων, το κόστος κατασκευής και τη γενικότερη εικόνα της αμερικανικής οικονομίας.

Η νέα άνοδος των πωλήσεων αποτελεί ένδειξη ότι η ζήτηση παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, ωστόσο οι πιέσεις στις τιμές δείχνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να προσαρμόζεται στο περιβάλλον υψηλού κόστους χρηματοδότησης.