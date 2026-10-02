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Μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού: «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε πορεία έχει σημασία»
Υγεία
21:34 - 02 Οκτ 2026

Μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού: «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε πορεία έχει σημασία»

Reporter.gr Newsroom

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Ο καρκίνος του μαστού παραμένει η συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως, όμως η έγκαιρη διάγνωση και η πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα μπορούν να αλλάξουν τα πάντα.

Ο Οκτώβριος αποτελεί μια παγκόσμια ευκαιρία ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού και μια ανοιχτή έκκληση για δράση με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης στην έγκαιρη διάγνωση και την ποιοτική περίθαλψη.

Με κεντρικό σύνθημα «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε πορεία έχει σημασία», η φετινή εκστρατεία αναγνωρίζει ότι πίσω από κάθε διάγνωση βρίσκεται ένα ξεχωριστό άτομο, μια οικογένεια και μια προσωπική διαδρομή. Κάθε άνθρωπος που πλήττεται από τη νόσο αξίζει υποστήριξη, αξιοπρέπεια και ισότιμη πρόσβαση στη φροντίδα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του.

Διαβάστε περισσότερα στο mamamia.gr.

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