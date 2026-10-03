Ντίζελ: Ο Τραμπ κάνει πίσω από την απειλή απαγόρευσης – Η Ευρώπη ρίχνει καύσιμα στην αγορά

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (2/10) ότι αποκλείει το ενδεχόμενο επιβολής απαγόρευσης στις εξαγωγές ντίζελ από τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι ένα τέτοιο μέτρο «δεν βρισκόταν ποτέ πραγματικά στο τραπέζι» - λίγες μόλις ώρες αφότου η Ευρώπη υπέκυψε στις αμερικανικές πιέσεις και συμφώνησε να διαθέσει καύσιμα από τα στρατηγικά της αποθέματα.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να βάζει τέλος σε περισσότερες από μία εβδομάδα έντονων πιέσεων και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, καθώς οι τιμές των καυσίμων έχουν εκτοξευθεί λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου με το Ιράν, αλλά και των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά διυλιστήρια. Η άνοδος των τιμών έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τους αγρότες και ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

«Η Ευρώπη διαθέτει πολύ ντίζελ και πρόκειται να κάνει μια σημαντική συνεισφορά στον κόσμο, όπως θα κάνουμε κι εμείς», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο για προεκλογική περιοδεία, σύμφωνα με μετάδοση του Politico.

«Και δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε απαγόρευση των εξαγωγών.

»Δεν ήταν ποτέ πραγματικά στο τραπέζι, αλλά αυτό που έκανε η Ευρώπη ήταν κάτι σπουδαίο», πρόσθεσε.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ωστόσο, ο Τραμπ είχε επανειλημμένα δηλώσει ότι ήταν ανοιχτός στο ενδεχόμενο προσωρινής αναστολής των εξαγωγών ντίζελ. Μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε τον πρώτο περιορισμό στις αμερικανικές εξαγωγές ενέργειας από το 2015, όταν η κυβέρνηση Ομπάμα έβαλε τέλος σε μια απαγόρευση εξαγωγών πετρελαίου που ίσχυε επί δεκαετίες.

Μάλιστα, μόλις πριν από μία εβδομάδα, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών, ο Τραμπ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Εγώ το έχω ζητήσει».

Ωστόσο, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ και σύμμαχοι του προέδρου από τον πετρελαϊκό κλάδο καταδίκασαν δημοσίως την ιδέα, προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε χώρες που εξαρτώνται από τις αμερικανικές εισαγωγές και, τελικά, να οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές στα πρατήρια και στο εσωτερικό των ΗΠΑ, καθώς τα διυλιστήρια θα περιόριζαν την παραγωγή τους.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ προέτρεψαν αντ’ αυτού τον πρόεδρο να πιέσει την Ευρώπη να διαθέσει καύσιμα από τα στρατηγικά της αποθέματα. Ακολούθησε μια εντατική, δημόσια και παρασκηνιακή εκστρατεία από αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Την Παρασκευή το πρωί, η G7 ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει στις αγορές 100 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά της αποθέματα μέσα στους επόμενους τέσσερις μήνες. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με μια «σημαντική και εμπροσθοβαρή διάθεση ντίζελ μέσα στις πρώτες 20 ημέρες».

Νωρίτερα την Παρασκευή (3/10) είχε γίνει ότι οι ΗΠΑ ουσιαστικά εξανάγκασαν τις διστακτικές κυβερνήσεις της ΕΕ να προχωρήσουν στην αποδέσμευση των αποθεμάτων τους, απειλώντας τες με απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών. Ευρωπαίος διπλωμάτης χαρακτήρισε μάλιστα την αμερικανική πίεση «εκβιασμό».

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι «ζήτησε» από την Ευρώπη να διαθέσει τα αποθέματά της, επιμένοντας ωστόσο ότι οι Ευρωπαίοι αποφάσισαν να το πράξουν με δική τους πρωτοβουλία.

«Έχουμε πολύ καλή σχέση με την Ευρώπη και ήθελαν να το κάνουν επειδή διαθέτουν πολύ ντίζελ», είπε ο Τραμπ. «Είπα ότι θα ήταν σπουδαίο αν το έβγαζαν στην αγορά, και το έκαναν».

Παρά την απόσυρση της απειλής για απαγόρευση των εξαγωγών, η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα και άλλα μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών του ντίζελ, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται είναι να ασκηθούν πιέσεις σε περισσότερες πολιτείες ώστε να άρουν τους περιορισμούς στη χρήση του ειδικά χρωματισμένου «κόκκινου» ντίζελ για οχήματα και μηχανήματα εκτός δρόμου, καθώς και να ανασταλεί προσωρινά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο ντίζελ.

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