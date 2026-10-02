Συναγερμός στη Βρετανία: Κατηγορίες σε 28χρονο για σχέδιο με στόχο τον Φάρατζ

Κατηγορίες σε βάρος ενός 28χρονου για προπαρασκευή τρομοκρατικών ενεργειών απήγγειλε η βρετανική αστυνομία, στο πλαίσιο έρευνας που, σύμφωνα με τις αρχές, αφορούσε μεταξύ άλλων ενέργειες με στόχο τον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.

Πρόκειται για τον Τζόσουα Κέρι, από το Ρόδεραμ του Νότιου Γιορκσάιρ, ο οποίος κατηγορείται βάσει του βρετανικού νόμου περί τρομοκρατίας του 2006, έπειτα από έγκριση της Εισαγγελικής Υπηρεσίας του Στέμματος (CPS).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, οι πράξεις που περιλαμβάνονται στην κατηγορία φέρεται να έλαβαν χώρα κατά το διάστημα από τις 31 Μαΐου 2024 έως τις 8 Ιουλίου 2026.

Η ανώτερη εθνική συντονίστρια της Αντιτρομοκρατικής, Βίκι Έβανς, χαρακτήρισε την υπόθεση αποτέλεσμα μιας «εξαιρετικά εντατικής και σύνθετης έρευνας», η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

Όπως ανέφερε, στην έρευνα συμμετείχε ειδική ομάδα αστυνομικών, αναλυτών και εγκληματολογικών εμπειρογνωμόνων, εξετάζοντας διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης πριν από την απόφαση για την απαγγελία κατηγοριών.

Η Έβανς χαρακτήρισε την κατηγορία «πολύ σοβαρή», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η έρευνα συνεχίζεται.

Ο Τζόσουα Κέρι αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουέστμινστερ την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, όπου θα παρουσιαστεί για την υπόθεση.