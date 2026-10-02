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Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι ζητά τη συνδρομή της ΕΕ για το αδιέξοδο με τη Βουλγαρία
Ειδήσεις
22:50 - 02 Οκτ 2026

Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι ζητά τη συνδρομή της ΕΕ για το αδιέξοδο με τη Βουλγαρία

Reporter.gr Newsroom

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Τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των διαφορών με τη Βουλγαρία, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, ζήτησε ο πρωθυπουργός της χώρας Χρίστιαν Μίτσκοσκι από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά τη συνάντησή τους στα Σκόπια.

Ο Μίτσκοσκι υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή του επιθυμεί την επίλυση των εκκρεμοτήτων μέσω διαλόγου και με τη συμμετοχή της ΕΕ, χωρίς, όπως ανέφερε, η Ένωση να καλείται να πάρει θέση υπέρ κάποιας από τις δύο πλευρές.

«Δεν ζητούμε από την Ένωση να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, ζητούμε να βοηθήσει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια βιώσιμη ευρωπαϊκή λύση», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας μετά τη συνάντηση.

Από την πλευρά της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επανέλαβε ότι η τροποποίηση του Συντάγματος αποτελεί βασικό βήμα για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Η αλλαγή προβλέπει την αναφορά στη βουλγαρική μειονότητα μεταξύ των κοινοτήτων που αναγνωρίζονται στο Σύνταγμα της χώρας.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε ότι, μετά την άρση του συγκεκριμένου αδιεξόδου, η ενταξιακή διαδικασία μπορεί να προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς, καθώς, όπως ανέφερε, η Βόρεια Μακεδονία προχωρά ήδη στην υλοποίηση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων.

Η εκκρεμότητα με τη Βουλγαρία

Η συνταγματική αλλαγή αποτελεί μέρος της συμφωνίας που συνδέθηκε με την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας και την πρόταση της ΕΕ του 2022 για την αντιμετώπιση των διαφορών με τη Βουλγαρία. Η σχετική διαδικασία έχει παραμείνει σε εκκρεμότητα, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο της χώρας.

Το VMRO-DPMNE του Χρίστιαν Μίτσκοσκι είχε αντιταχθεί στη συγκεκριμένη συνταγματική αλλαγή όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση και εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να προχωρήσει υπό τις σημερινές συνθήκες.

Η Σόφια, από την πλευρά της, επιμένει στην εφαρμογή της συμφωνημένης προϋπόθεσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέει την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας με την υλοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων.

Το ζήτημα αποτελεί μέρος μιας μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ Σόφιας και Σκοπίων, με αντικείμενο μεταξύ άλλων ιστορικές και ταυτοτικές διαφωνίες. Η διαμάχη έχει επηρεάσει την πορεία της Βόρειας Μακεδονίας προς την ΕΕ, ενώ η επίλυση των εκκρεμοτήτων με τη Βουλγαρία παραμένει κρίσιμο μέρος της διαδικασίας.

Η περιοδεία της φον ντερ Λάιεν στα Δυτικά Βαλκάνια

Η επίσκεψη στα Σκόπια αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισκέφθηκε επίσης την Αλβανία, το Κόσοβο και το Μαυροβούνιο, με το πρόγραμμα των επαφών της να επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής και στα επόμενα βήματα για την προώθηση της σταδιακής ενσωμάτωσής τους στην ΕΕ.

Οι επισκέψεις στη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη δεν περιλαμβάνονταν στην τρέχουσα περιοδεία, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει ότι η φον ντερ Λάιεν προτίθεται να επισκεφθεί τις δύο χώρες σε μεταγενέστερο χρόνο, ενόψει των επικείμενων εκλογών.

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