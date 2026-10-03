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ΧΑ: Από την περιφέρεια στο διεθνές επενδυτικό προσκήνιο – Ρεκόρ ξένων κεφαλαίων και άντλησης ρευστότητας
Αναλύσεις
11:46 - 03 Οκτ 2026

ΧΑ: Από την περιφέρεια στο διεθνές επενδυτικό προσκήνιο – Ρεκόρ ξένων κεφαλαίων και άντλησης ρευστότητας

Reporter.gr Newsroom

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Σε νέα φάση περνά η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, καθώς η ένταξή της στο Euronext και η επανένταξή της στις ανεπτυγμένες αγορές από τρεις μεγάλους διεθνείς οίκους σηματοδοτούν μια ευρύτερη αλλαγή στη θέση της στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. Το Χρηματιστήριο Αθηνών επανακτά πλέον διττό ρόλο: αποτελεί αφενός σημαντικό μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές επιχειρήσεις και αφετέρου πόλο προσέλκυσης διεθνών επενδυτών.

Όπως επισημαίνει ο CEO του Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος στο ΑΠΕ, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ουσιαστική επιστροφή της εμπιστοσύνης προς την ελληνική κεφαλαιαγορά. Ο Γενικός Δείκτης έχει σημειώσει συνολική άνοδο 231% από το τέλος του 2020, ενώ το 2026 καταγράφει θετική επίδοση για έκτη συνεχόμενη χρονιά.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η παρουσία των ξένων επενδυτών. Το ποσοστό τους στη συναλλακτική δραστηριότητα έφτασε το 64,1% το 2025, ενώ το 2026 κινείται περίπου στο 70%. Παράλληλα, η συμμετοχή τους στην ιδιοκτησία των εισηγμένων έχει αγγίξει ιστορικό υψηλό, περίπου στο 69%. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η ελληνική αγορά έχει απομακρυνθεί σημαντικά από το μοντέλο μιας περιφερειακής αγοράς και έχει αποκτήσει μεγαλύτερη απήχηση στα διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια.

Την αυξημένη διεθνή ζήτηση επιβεβαιώνει και η HSBC, σύμφωνα με την οποία το Euronext Athens αποτελεί την αγορά της περιοχής στην οποία τα funds εμφανίζονται περισσότερο overweight, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Περίπου δύο στα τρία ενεργά funds αναδυόμενων αγορών που παρακολουθεί η HSBC διαθέτουν ελληνικές μετοχές στα χαρτοφυλάκιά τους, με την Εθνική Τράπεζα να ξεχωρίζει.

Σημαντική είναι και η επίδοση της αγοράς μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τη Deutsche Bank, το Euronext Athens κατέγραψε απόδοση 11,3% στο τρίτο τρίμηνο, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση μεταξύ των assets με τις υψηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως, πίσω μόνο από το Brent και το αμερικανικό WTI.

Παράλληλα, η αγορά παρουσιάζει πρωτοφανή κινητικότητα στην άντληση κεφαλαίων. Το 2025 οι εταιρικές πράξεις ανήλθαν σε 2,53 δισ. ευρώ, ενώ μέσα σε μόλις 6,5 μήνες του 2026 έχουν ήδη φτάσει τα 8,1 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την αυξημένη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και τη μετατροπή της σε σημαντικό κανάλι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

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