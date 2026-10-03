ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι υποθέσεις που «αγγίζουν» την παραγραφή – Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Οικονομία
10:05 - 03 Οκτ 2026

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι υποθέσεις που «αγγίζουν» την παραγραφή – Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Γιώργος Αλεξάκης

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Σε αγώνα δρόμου επιδίδονται οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την ολοκλήρωση των φορολογικών ελέγχων σε υποθέσεις φοροδιαφυγής που βρίσκονται κοντά στην παραγραφή. Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την απόφαση 1246/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δημιουργεί νέα δεδομένα για τις παρατάσεις των προθεσμιών παραγραφής και περιορίζει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, την εφαρμογή της 20ετούς και της 10ετούς παραγραφής σε παλαιότερες φορολογικές υποθέσεις.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά την πίεση προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς μια σειρά υποθέσεων που μέχρι σήμερα παρέμεναν ενεργές λόγω των σχετικών παρατάσεων ενδέχεται πλέον να βρεθούν αντιμέτωπες με τον κανόνα της πενταετούς παραγραφής.

Το ζητούμενο, πάντως, για την ΑΑΔΕ είναι οι έλεγχοι να ολοκληρώνονται εγκαίρως και οι σχετικές πράξεις προσδιορισμού φόρου να εκδίδονται και να κοινοποιούνται μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Η έναρξη, προφανώς, ενός ελέγχου από μόνη της δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι η υπόθεση έχει ελεγχθεί εμπρόθεσμα. Καθοριστική είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η κοινοποίηση της σχετικής πράξης εντός του προβλεπόμενου χρονικού ορίου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι έλεγχοι για υποθέσεις φοροδιαφυγής αξιολογούνται και ιεραρχούνται από τις υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης, με προτεραιότητα να δίνεται στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν αυξημένο ελεγκτικό ενδιαφέρον και βρίσκονται πλησιέστερα στην παραγραφή.

Ποιες υποθέσεις μπαίνουν στο στόχαστρο

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο βρίσκονται οι φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες πλησιάζει η ημερομηνία παραγραφής και ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η πενταετής παραγραφή αποτελεί τον βασικό κανόνα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι όλες οι φορολογικές υποθέσεις παραγράφονται αυτομάτως μετά την παρέλευση πέντε ετών. Άλλωστε, η φορολογική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες εξαιρέσεις και περιπτώσεις παράτασης της σχετικής προθεσμίας.

Μεταξύ άλλων, παράταση μπορεί να προβλέπεται όταν, κατά το τελευταίο έτος της αρχικής πενταετούς περιόδου, περιέρχονται σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, αλλά και όταν απαιτείται η παροχή πληροφοριών από φορολογικές αρχές άλλων χωρών.

Η απόφαση του ΣτΕ, ωστόσο, μεταβάλλει τα δεδομένα για συγκεκριμένες παλαιότερες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη ρύθμιση που προέβλεπε 20ετή παραγραφή, καθώς και τη συγκεκριμένη μεταβατική ρύθμιση για 10ετή παραγραφή που αφορούσε το φορολογικό έτος 2013.

Αγώνας δρόμου έως τις 31 Δεκεμβρίου

Έτσι, το τελευταίο τρίμηνο του 2026 αποκτά, έτσι, ιδιαίτερη σημασία για τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Μια σειρά φορολογικών υποθέσεων συμπληρώνει την προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής στο τέλος του έτους, γεγονός που καθιστά αναγκαία την επίσπευση των διαδικασιών για τους φακέλους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται μόνο υποθέσεις φοροδιαφυγής, αλλά και υποθέσεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος, τον ΦΠΑ και τον ΕΝΦΙΑ, ανάλογα με το φορολογικό έτος και τις ειδικές συνθήκες κάθε υπόθεσης.

Σημειώνεται ότι η βασική πενταετής προθεσμία υπολογίζεται από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έληγε η προθεσμία υποβολής της σχετικής δήλωσης. Έτσι, για εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, η δήλωση υποβλήθηκε το 2021 και, κατά κανόνα, η πενταετής προθεσμία συμπληρώνεται στο τέλος του 2026.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις στις οποίες η προθεσμία μετατίθεται. Ενδεικτικά, για φορολογία εισοδήματος του 2019, εφόσον υποβλήθηκε αρχική ή τροποποιητική δήλωση μέσα στο 2025, η αρχική πενταετής προθεσμία μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να παραταθεί κατά ένα έτος, φτάνοντας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αντίστοιχες ρυθμίσεις ισχύουν, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η φορολογική νομοθεσία, για τον ΦΠΑ και τη φορολογία κεφαλαίου. Παράλληλα, η ύπαρξη νέων στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης κατά το τελευταίο έτος της αρχικής πενταετούς περιόδου μπορεί, στις περιπτώσεις που προβλέπει ο νόμος, να οδηγήσει σε παράταση της προθεσμίας έως το τέλος του 2026.

Τι αλλάζει μετά την απόφαση του ΣτΕ

ΝΑ σημειωθεί ότι απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις που επέτρεπαν την εφαρμογή 20ετούς και της επίμαχης 10ετούς παραγραφής για φορολογικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με φοροδιαφυγή.

Κατά συνέπεια, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις που καλύπτονται από την απόφαση, το ζήτημα της παραγραφής εξετάζεται πλέον με βάση την πενταετή προθεσμία.

Η πενταετία, πάντως, δεν αποτελεί έναν απόλυτο κανόνα που εφαρμόζεται οριζόντια σε κάθε φορολογική υπόθεση. Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας προβλέπει ειδικές περιπτώσεις και εξαιρέσεις, μεταξύ άλλων για μη υποβολή δήλωσης ή για την περίπτωση που προκύπτουν νέα στοιχεία, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος.

Για το 2026, επομένως, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι υποθέσεις του φορολογικού έτους 2020, αλλά και παλαιότεροι φορολογικοί φάκελοι των οποίων η προθεσμία παραγραφής μεταφέρεται στο τέλος του έτους λόγω νόμιμης παράτασης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται:

  • Υποθέσεις φοροδιαφυγής, στις οποίες, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από την απόφαση του ΣτΕ, δεν εφαρμόζονται οι επίμαχες 20ετείς και 10ετείς προθεσμίες και, στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, εξετάζεται η πενταετής παραγραφή.
  • Λοιπές φορολογικές υποθέσεις, για τις οποίες εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες παραγραφής που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιπτώσεων παράτασης.

Οι υποθέσεις που φτάνουν σε αραγραφή στο τέλος του 2026

Μεταξύ των υποθέσεων που βρίσκονται στο επίκεντρο των ελεγκτικών υπηρεσιών, καθώς η προθεσμία παραγραφής τους συμπληρώνεται στο τέλος του 2026, περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι εξής:

  • Φορολογικό έτος 2020: Υποθέσεις που αφορούν τη φορολογία εισοδήματος και τον ΦΠΑ, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις ή αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024.
  • Φορολογικό έτος 2018: Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τις οποίες οι δηλώσεις δεν υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, αλλά υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα μέσα στο 2024. Στις περιπτώσεις αυτές, η βασική πενταετής προθεσμία, η οποία υπό κανονικές συνθήκες θα έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, μετατίθεται κατά τρία έτη λόγω της εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης.
Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2026 - 10:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Γκιλφόιλ και η «γκρίζα ζώνη» της διπλωματίας – Τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας
Πολιτική

Η Γκιλφόιλ και η «γκρίζα ζώνη» της διπλωματίας – Τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας

Η Κάσος, η ηλεκτρική διασύνδεση και η μάχη για τη δεξιά βάση
Πολιτική

Η Κάσος, η ηλεκτρική διασύνδεση και η μάχη για τη δεξιά βάση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣτΕ: Απέρριψε την προσφυγή κατά της επέκτασης του White Coast στη Μήλο ως εκπρόθεσμη
Ειδήσεις

ΣτΕ: Απέρριψε την προσφυγή κατά της επέκτασης του White Coast στη Μήλο ως εκπρόθεσμη

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παραγραφή χρεών προς το Δημόσιο στην 20ετια και στη 10ετια
Οικονομία

ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παραγραφή χρεών προς το Δημόσιο στην 20ετια και στη 10ετια

ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για τις Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις
Φορολογία

ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για τις Φορολογικές Δεσμευτικές Απαντήσεις

ΥΠΕΘΟΟ – ΑΑΔΕ: Νέες προθεσμίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των επιχειρήσεων της δεύτερης περιόδου
Οικονομία

ΥΠΕΘΟΟ – ΑΑΔΕ: Νέες προθεσμίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση των επιχειρήσεων της δεύτερης περιόδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αναλύσεις
03/10/2026 - 11:46

ΧΑ: Από την περιφέρεια στο διεθνές επενδυτικό προσκήνιο – Ρεκόρ ξένων κεφαλαίων και άντλησης ρευστότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/10/2026 - 11:26

Ντίζελ: Ο Τραμπ κάνει πίσω από την απειλή απαγόρευσης – Η Ευρώπη ρίχνει καύσιμα στην αγορά

Ειδήσεις
03/10/2026 - 10:44

Η διπλωματία σκοντάφτει στη βαθιά δυσπιστία ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
03/10/2026 - 10:22

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη – Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις

Οικονομία
03/10/2026 - 10:05

Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ οι υποθέσεις που «αγγίζουν» την παραγραφή – Ποιοι φορολογούμενοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Πολιτική
03/10/2026 - 09:36

Η Γκιλφόιλ και η «γκρίζα ζώνη» της διπλωματίας – Τα ερωτήματα της επόμενης ημέρας

Πολιτική
03/10/2026 - 09:18

Η Κάσος, η ηλεκτρική διασύνδεση και η μάχη για τη δεξιά βάση

Ειδήσεις
03/10/2026 - 00:18

Ο δράστης της FlyDubai είχε αποκλειστεί από τις πτήσεις στο Ομάν λόγω ριζοσπαστικών απόψεων

Ειδήσεις
02/10/2026 - 23:30

Ριάντ: Στο τραπέζι μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση κατά των Χούθι – Πάνω από 100.000 στρατιώτες

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 23:26

Wall Street: Ράλι με οδηγό την Nvidia – Νέο ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq

Ειδήσεις
02/10/2026 - 23:15

Ξαρχάκος ζητά την απόσυρση του σποτ Κασσελάκη: Η μουσική μου δεν ταυτίζεται με κόμματα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 22:50

Βόρεια Μακεδονία: Ο Μίτσκοσκι ζητά τη συνδρομή της ΕΕ για το αδιέξοδο με τη Βουλγαρία

Υγεία
02/10/2026 - 22:37

Το παιδί μου διαγνώστηκε με κοιλιοκάκη – Τα πρώτα βήματα για την οικογένεια

Ειδήσεις
02/10/2026 - 22:15

Συναγερμός στη Βρετανία: Κατηγορίες σε 28χρονο για σχέδιο με στόχο τον Φάρατζ

Ειδήσεις
02/10/2026 - 21:59

Τσαβδαρίδης: Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής η στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας

Υγεία
02/10/2026 - 21:34

Μήνας ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού: «Κάθε ιστορία είναι μοναδική, κάθε πορεία έχει σημασία»

Ειδήσεις
02/10/2026 - 21:20

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο επιτρέπει τη συμμετοχή των μεγαλύτερων αραβικών κομμάτων στις εκλογές

Πολιτική
02/10/2026 - 20:59

Μητσοτάκης: Ιστορική αναγνώριση για τον Όλυμπο η ένταξη στην UNESCO

Ειδήσεις
02/10/2026 - 20:35

Τουρκία: Η αναταραχή στα funds δοκιμάζει την οικονομία – Η προειδοποίηση της JPMorgan

Χρηματιστήρια
02/10/2026 - 20:19

Ευρωαγορές: Ισχυρή αντίδραση των αγορών μετά τις πιέσεις – Στο +1,17% ο DAX

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 20:03

Η αγορά των επίγειων καζίνο στην Ελλάδα σε νέα φάση ανάπτυξης: Η δυναμική της North Star

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
02/10/2026 - 19:45

Λάμψα: Στον Παρνασσό το νέο μεγάλο στοίχημα – Επενδύσεις €35 εκατ., άνοδος 32% στα καθαρά κέρδη

Οικονομία
02/10/2026 - 19:25

Πηγές ΥΠΑΝ: Αρνητικός ο πληθωρισμός Σεπτεμβρίου στα τρόφιμα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 19:14

ΗΑΕ και Νετανιάχου χαρακτηρίζουν τρομοκρατική ενέργεια την επίθεση στο αεροσκάφος της FlyDubai

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
02/10/2026 - 19:12

Καββαδάς: Πληρωμή 7.726.101 ευρώ στους κτηνοτρόφους της Λέσβου για τα θανατωθέντα ζώα

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:56

Φον ντερ Λάιεν: Χρειαζόμαστε προσιτή ενέργεια – Το μήνυμα για τη G7

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 18:43

Cosmos: Επενδύσεις άνω των €10 εκατ. – Επιχειρηματικό πλάνο για πωλήσεις €126,4 εκατ. το 2030

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:43

Σρέντερ: Στο εποπτικό συμβούλιο της ρωσικής Hyperglobus ο πρώην καγκελάριος

Ειδήσεις
02/10/2026 - 18:31

Ισραήλ: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε το εκλογικό «μπλόκο» δύο αραβικών κομμάτων

Επιχειρήσεις
02/10/2026 - 18:22

Nvidia: Πλησιάζει το ιστορικό ορόσημο των $6 τρισ. κεφαλαιοποίησης – Ρεκόρ μετοχής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ