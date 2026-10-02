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Ξαρχάκος ζητά την απόσυρση του σποτ Κασσελάκη: Η μουσική μου δεν ταυτίζεται με κόμματα
Ειδήσεις
23:15 - 02 Οκτ 2026

Ξαρχάκος ζητά την απόσυρση του σποτ Κασσελάκη: Η μουσική μου δεν ταυτίζεται με κόμματα

Reporter.gr Newsroom

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Την άμεση απόσυρση πολιτικού υλικού στο οποίο χρησιμοποιείται μουσική του ζήτησε ο Σταύρος Ξαρχάκος, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει παραχωρήσει άδεια για τη χρήση των έργων του από πολιτικά κόμματα ή πρόσωπα.

Με αφορμή τη χρήση μουσικής του σε πολιτικό σποτ, ο γνωστός συνθέτης ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ουδέποτε έχει δώσει σχετική άδεια, παρά τα αιτήματα που, όπως σημειώνει, έχει δεχθεί κατά καιρούς.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι πρόκειται για πάγια και συνειδητή επιλογή του, καθώς δεν επιθυμεί η μουσική του να συνδέεται με πολιτικές παρατάξεις ή πρόσωπα.

«Δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διευκρινίζει ότι οποιαδήποτε χρήση έργου του σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό χωρίς προηγούμενη συναίνεσή του δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει πολιτική υποστήριξη από την πλευρά του.

«Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου», καταλήγει ο συνθέτης.

Η ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου δεν κατονομάζει πολιτικό πρόσωπο ή κόμμα. Ωστόσο, η δημόσια τοποθέτησή του έγινε με αφορμή τη χρήση μουσικής του σε σποτ που έχει συνδεθεί με τον Στέφανο Κασσελάκη και τους «Δημοκράτες».

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αναφέρει αναλυτικά σε ανάρτηση του στο Facebook: «Με αφορμή τη χρήση μουσικής μου σε σποτ πολιτικού που υπέπεσε στην αντίληψή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ουδέποτε έχω παραχωρήσει άδεια σε πολιτικό κόμμα για τη χρήση της μουσικής μου, παρά τα σχετικά αιτήματα που κατά καιρούς μου έχουν υποβληθεί.

Πρόκειται για συνειδητή και διαχρονική επιλογή μου, καθώς δεν επιθυμώ η μουσική μου να ταυτίζεται με οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα, παράταξη ή πολιτικό πρόσωπο.

Ως εκ τούτου, κάθε χρήση έργου μου σε πολιτική εκδήλωση ή πολιτικό υλικό, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή μου, γίνεται χωρίς την άδειά μου και δεν εκφράζει ούτε υποδηλώνει οποιαδήποτε πολιτική μου υποστήριξη.

Ζητώ την άμεση απόσυρση κάθε σχετικού υλικού και τον σεβασμό της πάγιας θέσης μου».

{https://www.facebook.com/photo?fbid=1641545257338790&set=a.254172712742725}

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