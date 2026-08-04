Μπέσεντ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν εντός 48 ωρών για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία την Τρίτη ή την Τετάρτη για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, διασφαλίζοντας την ελεύθερη διέλευση των εμπορικών πλοίων, δήλωσε σε συνέντευξή του ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες με τους Ιρανούς», ανέφερε ο Μπέσεντ στο CNBC. «Υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία σήμερα ή αύριο, ώστε να ανοίξουν τα Στενά και να κινηθούμε προς μια πιο ομαλοποιημένη κατάσταση στη σύγκρουση.»

Ερωτηθείς αν το Ιράν θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει τέλη διέλευσης, ο υπουργός απάντησε: «Θα πρόκειται για πλήρη ελευθερία της ναυσιπλοΐας.»

Μετά τις δηλώσεις του Μπέσεντ, τα προθεσμιακά συμβόλαια του αμερικανικού αργού πετρελαίου υποχώρησαν κατά περίπου 3%, με την τιμή να διαμορφώνεται κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Όπως εκτίμησε ο ίδιος, οι τιμές ενδέχεται να υποχωρήσουν ακόμη περισσότερο όταν εκατοντάδες πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

«Δεν πρόκειται μόνο για την ενέργεια. Υπάρχουν επίσης τα λιπάσματα, τα διυλισμένα πετρελαϊκά προϊόντα και διάφορα βιομηχανικά αέρια», σημείωσε ο υπουργός. «Θα μπορούσαμε να δούμε μια ισχυρή ανακούφιση στις αγορές, καθώς οι τιμές αυτών των προϊόντων θα αποκλιμακωθούν.»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι ματαίωσε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί χώρος στις διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα στο παρελθόν αφήσει να εννοηθεί ότι επίκειται συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ωστόσο κάθε φορά οι εχθροπραξίες με την Τεχεράνη κλιμακώνονταν εκ νέου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν στις 17 Ιουνίου μνημόνιο κατανόησης με στόχο την επαναλειτουργία των Στενών. Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή παρουσίασε πρόσκαιρη ανάκαμψη, όμως η συμφωνία κατέρρευσε λόγω διαφωνιών μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικά με τη θαλάσσια διαδρομή που θα έπρεπε να ακολουθούν τα πλοία κατά τη διέλευσή τους.

Στη συνέχεια, το Ιράν άρχισε να επιτίθεται σε δεξαμενόπλοια που διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ μέσω της ακτογραμμής του Ομάν υπό την προστασία του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Η Τεχεράνη επιδιώκει τα πλοία να διέρχονται από τα δικά της χωρικά ύδατα κατά τη χρήση των Στενών, ενώ η Ουάσιγκτον απάντησε εξαπολύοντας περισσότερα από δώδεκα κύματα αεροπορικών επιδρομών και επαναφέροντας τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.