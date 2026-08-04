Η ΕΠΟ συντάσσεται με την UEFA και αποσύρει τη στήριξή της στον Ινφαντίνο

Στο ίδιο μέτωπο με τις περισσότερες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες βρίσκεται πλέον και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία αποφάσισε να αποσύρει την υποστήριξή της προς τον Τζιάνι Ινφαντίνο ενόψει των εκλογών της FIFA για τη θητεία 2027-2031.

Με επιστολή που απέστειλε το μεσημέρι της Τρίτης (4/8) στη FIFA, η ΕΠΟ γνωστοποίησε ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα του Ιταλοελβετού παράγοντα για την παραμονή του στην προεδρία της παγκόσμιας ομοσπονδίας, ευθυγραμμιζόμενη με τη στάση των μελών της UEFA σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις FIFA και UEFA βρίσκονται στο πιο κρίσιμο σημείο των τελευταίων ετών.

Η απόφαση της ΕΠΟ έρχεται σε μια συγκυρία έντονης αμφισβήτησης προς το πρόσωπο του Ινφαντίνο, με αφορμή το σχέδιό του για τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής εταιρείας, μέσω της οποίας θα μπορούσαν να διατεθούν μειοψηφικά ποσοστά σε επενδυτικά κεφάλαια. Η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε ισχυρές αντιδράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και τελικά δεν προχώρησε, καθώς συνάντησε την αντίθεση όχι μόνο της UEFA, αλλά και των ομοσπονδιών της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, καθώς και της Ασίας.

Παράλληλα, υπήρξαν και παραιτήσεις στενών συνεργατών του, οι οποίοι άφησαν αιχμές για ζητήματα διαφάνειας στις διαδικασίες της FIFA.

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (3/8) δημοσίευμα της New York Post υποστήριξε πως ο Ινφαντίνο επιχείρησε να εξασφαλίσει τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του ενόψει των εκλογών, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Την Τρίτη (4/8), εκπρόσωπος της FIFA διέψευσε το συγκεκριμένο δημοσίευμα.