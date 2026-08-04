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Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο
Ειδήσεις
16:27 - 04 Αυγ 2026

Θέουτα: Στους 75 οι νεκροί μετανάστες – 70.000 έχουν επιστρέψει στο Μαρόκο

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, ενημέρωσε σήμερα τους Ευρωπαίους ομολόγους του, κατά τη διάρκεια έκτακτης τηλεδιάσκεψης, ότι ο προσωρινός απολογισμός της μεταναστευτικής κρίσης που εκτυλίχθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα ανέρχεται πλέον σε 75 νεκρούς. Την πληροφορία μετέφερε στους δημοσιογράφους ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.  

Όπως μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ισπανός υπουργός ανέφερε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες πέρασαν παράνομα στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ περίπου 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Μέχρι πρότινος, η επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης της Μαδρίτης έκανε λόγο για 50.000 παράτυπες αφίξεις, επισημαίνοντας ότι «σχεδόν το σύνολο» των μεταναστών είχε επιστρέψει στη μαροκινή πλευρά.

«Ο χώρος Σένγκεν δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο»

Μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης συνεδρίασης των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα απέρριψε τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες σχετικά με τη διαχείριση της κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι «Σε καμία περίπτωση δεν τέθηκε σε κίνδυνο ο χώρος Σένγκεν σε αυτή την κρίση». Παράλληλα, τόνισε ότι «Ο χώρος Σένγκεν δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο, ούτε καν στον ελάχιστο κίνδυνο».

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, δήλωσε, σύμφωνα με το Reuters, ότι όλοι οι υπουργοί που συμμετείχαν στη σημερινή τηλεδιάσκεψη εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς την ισπανική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη μεταναστευτική κρίση.

Ο ίδιος γνωστοποίησε ακόμη ότι η Γαλλία αποφάσισε να ενισχύσει τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία, σε συνεργασία με τις ιταλικές αρχές.

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