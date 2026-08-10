Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 άτομα εντός της Ρωσίας

Ουκρανική επίθεση με drone σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 39 στο Νίζνεκκαμσκ, μια πόλη βαθιά μέσα στη Ρωσία, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας μία από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις που έπληξαν τη χώρα σε διάστημα άνω των δύο ετών.

Το Νίζνεκκαμσκ, το οποίο βρίσκεται περισσότερα από 600 μίλια (1.000 χιλιόμετρα) ανατολικά της Μόσχας, αποτελεί την τοποθεσία ενός μεγάλου, τεχνολογικά προηγμένου διυλιστηρίου πετρελαίου, παρόμοιου με εκείνα που η Ουκρανία έχει στοχοποιήσει συχνά τους τελευταίους μήνες.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εντοπίστηκαν γεωγραφικά από το CNN, δείχνουν μια τεράστια πυρκαγιά να μαίνεται και στήλες καπνού να υψώνονται από μια περιοχή λίγο έξω από την πόλη, κοντά σε αυτό που φαίνεται να είναι οι χαρακτηριστικοί πύργοι ενός διυλιστηρίου πετρελαίου. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς επλήγη στην επίθεση.

Η επίθεση σημειώνεται καθώς τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία εντείνουν τις εναέριες επιθέσεις τους η μία εναντίον της άλλης, ενώ οι γραμμές του μετώπου του πολέμου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στάσιμες. Περισσότερα drones και πύραυλοι ξεγλιστρούν μέσα από την εξασθενημένη αεράμυνα και των δύο πλευρών, πράγμα που σημαίνει ότι ο απολογισμός των νεκρών αμάχων έχει αυξηθεί και περισσότερες υποδομές ζωτικής σημασίας υφίστανται ζημιές.