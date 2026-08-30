Κόστα μετά το «όχι» της Ισλανδίας στην ΕΕ: Να ενισχύσουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας

Τη βούληση για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας εξέφρασαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρωθυπουργός της χώρας, Κριστρούν Φροστραντότιρ, σε επικοινωνία τους μετά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Το αποτέλεσμα της κάλπης απέρριψε την πρόταση για επανάληψη της διαδικασίας ένταξης της Ισλανδίας στην ΕΕ, με τον Αντόνιο Κόστα να υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται πλήρως τη δημοκρατική απόφαση του ισλανδικού λαού.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Κόστα χαρακτήρισε την Ισλανδία «έναν από τους στενότερους και πιο έμπιστους εταίρους της ΕΕ», επισημαίνοντας τη συνεργασία των δύο πλευρών, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Παρά το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης και περαιτέρω ανάπτυξης των στενών δεσμών μεταξύ της Ισλανδίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.