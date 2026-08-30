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Δημοψήφισμα Ισλανδία: «Όχι» στην ΕΕ με ηχηρό μήνυμα – Οι πολίτες υπερασπίστηκαν κυριαρχία και αλιευτικά ύδατα
Ειδήσεις
11:22 - 30 Αυγ 2026

Δημοψήφισμα Ισλανδία: «Όχι» στην ΕΕ με ηχηρό μήνυμα – Οι πολίτες υπερασπίστηκαν κυριαρχία και αλιευτικά ύδατα

Reporter.gr Newsroom
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Οι Ισλανδοί ψήφισαν υπέρ της παραμονής της χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RÚV, απορρίπτοντας την κυβερνητική πρωτοβουλία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης αναφέρει σε άρθρο του το CNN.

Με την απόφασή τους τάχθηκαν στο πλευρό όσων υποστήριζαν ότι τα αλιευτικά ύδατα της χώρας έχουν τόσο μεγάλη σημασία, ώστε δεν θα πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο.

Το αποτέλεσμα αναμένεται να προκαλέσει απογοήτευση στις Βρυξέλλες, καθώς ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούσαν την Ισλανδία μια σχετικά εύκολη περίπτωση, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό του σκεπτικισμού απέναντι στη διεύρυνση της ΕΕ και παράλληλα να ενισχύσει στρατηγικά την Ένωση σε μια περίοδο κατά την οποία η ασφάλεια στην Αρκτική αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει το σχέδιο για την ένταξη ως μια ευκαιρία «τώρα ή ποτέ». Η πρωθυπουργός Κρίστουν Φροστναντότιρ είχε δηλώσει τον Αύγουστο ότι ένα «όχι» θα έβαζε τέλος στη συζήτηση για την ένταξη στην ΕΕ.

Οι υποστηρικτές του «ναι» υποστήριξαν ότι η ένταξη θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των υψηλών επιτοκίων και να προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε μια διεθνή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την προσάρτηση ενός ακόμη αρκτικού νησιού, της Γροιλανδίας.

Από την άλλη πλευρά, οι πολέμιοι της ένταξης υποστήριξαν ότι η συμμετοχή στην ΕΕ θα μπορούσε να απειλήσει την κυριαρχία της Ισλανδίας και να θέσει σε κίνδυνο τον έλεγχο των αλιευτικών της υδάτων.

Η εκστρατεία ενόψει του δημοψηφίσματος αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τον διεθνή προσανατολισμό της Ισλανδίας. Η Φροστναντότιρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος στην πρωτεύουσα το Σάββατο, χαρακτήρισε τη διαδικασία σημαντική.

«Είναι μια σπουδαία ημέρα. Περιμέναμε χρόνια για να μπορέσουμε να ψηφίσουμε», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή της θα συνεχίσει το έργο της ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Η Ισλανδία υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009, όταν η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε πλήξει τη μικρή και ευάλωτη οικονομία της χώρας. Ωστόσο, μια ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση τερμάτισε τις διαπραγματεύσεις το 2013.

Οι γεωπολιτικές αναταράξεις, μεταξύ άλλων ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αμερικανικοί δασμοί στις εισαγωγές, έδωσαν νέα δυναμική σε ένα ζήτημα που οι Ισλανδοί συζητούν, με διακυμάνσεις, εδώ και δεκαετίες.

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