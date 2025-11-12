Απώλειες για το πετρέλαιο λόγω υπερπροσφοράς - Συνεχίζει το ράλι ανόδου το ασήμι
Εμπορεύματα
13:34 - 12 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν σχεδόν κατά 1% την Τετάρτη 12/11, επηρεασμένες από την υπερπροσφορά στην αγορά, ενώ οι προσδοκίες ότι το τέλος της μεγαλύτερης μέχρι σήμερα παύσης λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση περιορίζοντας τις απώλειες.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 0,64%, στα 64,72 δολάρια το βαρέλι, αφού είχαν σημειώσει άνοδο 1,7% την Τρίτη. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει πτώση κατά 0,72%, στα 60,60 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 1,5% την προηγούμενη συνεδρίαση. «Συνολικά, τόσο το WTI όσο και το Brent παραμένουν σχεδόν στάσιμα, με την βραχυπρόθεσμη κερδοσκοπική δραστηριότητα να παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην Saxo Bank.

Οι αναλυτές έχουν επισημάνει προηγουμένως ότι η υπερπροσφορά πετρελαίου περιορίζει τις αυξήσεις των τιμών. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο OPEC+ συμφώνησε σε παύση αύξησης της παραγωγής του στο πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, μετά την άρση των περικοπών παραγωγής που είχαν εφαρμοστεί από τον Αύγουστο φέτος.

Ωστόσο, η επαναλειτουργία της κυβέρνησης των ΗΠΑ θα μπορούσε να ενισχύσει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και τη δραστηριότητα της οικονομίας, αυξάνοντας τη ζήτηση για αργό πετρέλαιο, έγραψε σε σημείωμά του ο αναλυτής της IG Markets, Tony Sycamore. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ, υπό τον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, αναμένεται να ψηφίσει αργότερα την Τετάρτη νομοσχέδιο, που έχει ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία, για την αποκατάσταση της χρηματοδότησης των κυβερνητικών υπηρεσιών έως τις 30 Ιανουαρίου.

«Έτσι, ενώ η μακροπρόθεσμη προοπτική ζήτησης παραμένει ισχυρή, η βραχυπρόθεσμη εικόνα δείχνει ακόμα υπερπροσφορά, περιορίζοντας το δυναμικό ανόδου», πρόσθεσε ο Hansen από τη Saxo Bank.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προέβλεψε στην ετήσια Έκθεση Παγκόσμιας Ενεργειακής Προοπτικής ότι η ζήτηση πετρελαίου και φυσικού αερίου θα μπορούσε να συνεχίσει να αυξάνεται μέχρι το 2050.

Η πρόβλεψη αυτή διαφοροποιείται από την προηγούμενη εκτίμηση του IEA, σύμφωνα με την οποία η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα κορυφωθεί μέσα σε αυτή τη δεκαετία, καθώς ο οργανισμός προτίμησε να βασιστεί μόνο στις υφιστάμενες πολιτικές αντί για τις δεσμεύσεις για το κλίμα.

Ο Οργανισμός Χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου (OPEC) και η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) αναμένεται επίσης να ανακοινώσουν σήμερα τις δικές τους προβλέψεις για την αγορά.

Άνοδος για το φυσικό αέριο - Ράλι για το ασήμι

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Τετάρτης (12/11), το φυσικό αέριο σημειώνει άνοδο μετά από αρκετές ημέρες απωλειών, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να παρουσιάζονται δυναμωμένα κατά 1,006% στα 31,415 δολάρια η μεγαβατώρα.

Οι τιμές του χρυσού έφτασαν στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων σχεδόν τριών εβδομάδων την Τρίτη, υποστηριζόμενες από τις προσδοκίες ότι η πιθανή επαναλειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης προσδοκίες ότι η πιθανή επαναλειτουργία της αμερικανικής κυβέρνησης θα επανεκκινήσει τη ροή οικονομικών δεδομένων ενόψει μιας αναμενόμενης μείωσης επιτοκίων από τη Federal Reserve τον επόμενο μήνα. Η ανοδική πορεία του χρυσού συνεχίζεται και την Τετάρτη με αύξηση κατά 0,39% στα 4.132,60 δολάρια ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι συνεχίζει το ράλι με άνοδο 1,64% στα 51,575 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός σημειώνει οριακή άνοδο 0,06% και βρίσκεται στα 5,0685 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζει ήπια άνοδο 0,09% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1571 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 0,23% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3127 δολάρια ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, χάνει 0,11% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8815 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2025 - 15:30
