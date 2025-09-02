ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας - Διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ
Ειδήσεις
13:17 - 02 Σεπ 2025

Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας - Διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες για Άδειες Οδήγησης και Άδειες Κυκλοφορίας είναι πλέον διαθέσιμες προς διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, μέσω της υποδομής του gov.gr. 

Οι υπηρεσίες αυτές υλοποιήθηκαν από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την επέκταση της καθολικότητας της εξυπηρέτησης, δίνοντας τη δυνατότητα και σε όσους δεν έχουν εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες να ολοκληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες.

Οι νέες υπηρεσίες εντάσσονται στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έρχονται να προστεθούν σε ένα σύνολο άνω των 20 ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων, όπως η αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ΙΧ μέσω gov.gr, η ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ και δικύκλων μέσω ΚΕΠ, καθώς και η άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων ιδιωτικής χρήσης.

Συγκεκριμένα, οι έξι νέες υπηρεσίες που μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ είναι:

  • Ανανέωση Άδειας Οδήγησης
  • Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης
  • Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς
  • Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής
  • Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για Άδειες Οδήγησης χωρίς καταχωρημένο ΑΦΜ
  • Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ, με τα στοιχεία του πολίτη να αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας από διάφορες πηγές:

  • Φωτογραφία και υπογραφή από την εφαρμογή myPhoto
  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την ΕΛ.ΑΣ.
  • Πιστοποιητικά υγείας που ενσωματώνονται αυτόματα στην αίτηση για Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών καταργεί την ανάγκη ταχυδρομικής αποστολής εντύπων και δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιταχύνοντας τη διεκπεραίωση και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η σχεδίαση και η ψηφιακή διαβίβαση των υπηρεσιών από τα ΚΕΠ προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών στις 13 Περιφέρειες της χώρας αποτελεί μέρος της ευρύτερης συνεργασίας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών. Η υλοποίηση έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το «πακέτο δώρων» και η εισήγηση Πιερρακάκη για μεταρρυθμίσεις
Ανεμοδείκτης

Το «πακέτο δώρων» και η εισήγηση Πιερρακάκη για μεταρρυθμίσεις

Τράπεζα Πειραιώς: «Άλμα» 3,49% του δείκτη αγροτικών προϊόντων τον Αύγουστο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τράπεζα Πειραιώς: «Άλμα» 3,49% του δείκτη αγροτικών προϊόντων τον Αύγουστο

UBS: Ασφαλές καταφύγιο ο χρυσός στην πολιτικά ασταθή Ευρώπη
Εμπορεύματα

UBS: Ασφαλές καταφύγιο ο χρυσός στην πολιτικά ασταθή Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέες υπηρεσίες στο myNAFTILIAlive: Οι ναυτικοί κλείνουν πλέον ραντεβού για 8 επιπλέον διαδικασίες
Ναυτιλία

Νέες υπηρεσίες στο myNAFTILIAlive: Οι ναυτικοί κλείνουν πλέον ραντεβού για 8 επιπλέον διαδικασίες

Λύση στα ΕΛΤΑ μέσω… ΚΕΠ και ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης

Λύση στα ΕΛΤΑ μέσω… ΚΕΠ και ΠΑΣΟΚ

ΕΕ: Τιμόνι από τα 17 – Νέοι κανόνες για άδειες οδήγησης, ψηφιακή μορφή και αυστηρά μέτρα για αρχάριους
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΕ: Τιμόνι από τα 17 – Νέοι κανόνες για άδειες οδήγησης, ψηφιακή μορφή και αυστηρά μέτρα για αρχάριους

1555: Πρωταγωνίστησε στην 89η ΔΕΘ με νέες υπηρεσίες και συμπεριληπτική εξυπηρέτηση
Ειδήσεις

1555: Πρωταγωνίστησε στην 89η ΔΕΘ με νέες υπηρεσίες και συμπεριληπτική εξυπηρέτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
19/06/2026 - 20:31

Ο Νετανιάχου προκαλεί «πονοκέφαλο» στους Αμερικανούς – Φόβοι ότι θα τορπιλίσει την εκεχειρία με Ιράν

Ναυτιλία
19/06/2026 - 20:13

Fast Ferries προς Κυκλάδες: «Η ακτοπλοΐα δεν μπορεί να λειτουργεί μόνο το καλοκαίρι»

Χρηματιστήρια
19/06/2026 - 19:50

Η ακύρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν «πάγωσε» τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
19/06/2026 - 19:33

Η «πυρηνική βόμβα» της παγκόσμιας οικονομίας: Το Ορμούζ ανοίγει, οι κίνδυνοι παραμένουν

Magazino
19/06/2026 - 19:15

Δεν θέλω να φοβάμαι πια να βγω στην παραλία

Πολιτική
19/06/2026 - 18:47

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός αγνοεί τις ευθύνες του για την ακρίβεια – Σιωπή για τα ελληνοτουρκικά

Επιχειρήσεις
19/06/2026 - 18:31

Apple: Έρχονται «αναπόφευκτες» αυξήσεις τιμών, σύμφωνα με την εταιρεία

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:23

Η ρωσική οικονομία «αιμορραγεί» από τον πόλεμο – Πιέσεις από τη «βουτιά» στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
19/06/2026 - 18:21

Λίβανος: Τουλάχιστον 47 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Ο Νετανιάχου χαιρέτισε τις επιθέσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ