Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας - Διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες για Άδειες Οδήγησης και Άδειες Κυκλοφορίας είναι πλέον διαθέσιμες προς διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, μέσω της υποδομής του gov.gr.

Οι υπηρεσίες αυτές υλοποιήθηκαν από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και την επέκταση της καθολικότητας της εξυπηρέτησης, δίνοντας τη δυνατότητα και σε όσους δεν έχουν εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες να ολοκληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες.

Οι νέες υπηρεσίες εντάσσονται στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου ψηφιακού μετασχηματισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έρχονται να προστεθούν σε ένα σύνολο άνω των 20 ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων, όπως η αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης ΙΧ μέσω gov.gr, η ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ και δικύκλων μέσω ΚΕΠ, καθώς και η άρση παρακράτησης κυριότητας οχημάτων ιδιωτικής χρήσης.

Συγκεκριμένα, οι έξι νέες υπηρεσίες που μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ είναι:

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης

Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς

Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για Άδειες Οδήγησης χωρίς καταχωρημένο ΑΦΜ

Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ, με τα στοιχεία του πολίτη να αντλούνται αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας από διάφορες πηγές:

Φωτογραφία και υπογραφή από την εφαρμογή myPhoto

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την ΕΛ.ΑΣ.

Πιστοποιητικά υγείας που ενσωματώνονται αυτόματα στην αίτηση για Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών καταργεί την ανάγκη ταχυδρομικής αποστολής εντύπων και δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιταχύνοντας τη διεκπεραίωση και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η σχεδίαση και η ψηφιακή διαβίβαση των υπηρεσιών από τα ΚΕΠ προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών στις 13 Περιφέρειες της χώρας αποτελεί μέρος της ευρύτερης συνεργασίας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών. Η υλοποίηση έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.