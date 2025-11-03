Λύση στα ΕΛΤΑ μέσω… ΚΕΠ και ΠΑΣΟΚ
Ανεμοδείκτης
14:10 - 03 Νοε 2025

Άγγελος Κωβαίος
Υπό κανονικές συνθήκες, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, η αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ θα ήταν μία επιβεβλημένη μεταρρύθμιση. Παρά ταύτα, ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε και τα αλλεπάλληλα κυβερνητικά φάλτσα, μετέτρεψαν το θέμα σε γκάφα.

Το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα και αν η κυβέρνηση θα εγκλωβιστεί στις αρρυθμίες της ή/και στις συνδικαλιστικές αντιδράσεις και στις πιέσεις των κατά τόπους βουλευτών της.

Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι, σε μία από τις σπάνιες περιπτώσεις, παρουσιάζεται μία ρεαλιστική διέξοδος από την αντιπολίτευση. Αυτήν την έδωσε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Σταύρος Μπένος. Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ τη Δευτέρα (3/11), είπε ότι μεγάλο μέρος του μη ταχυδρομικού έργου των ΕΛΤΑ και ειδικά στην επαρχία, μπορούν να αναλάβουν σχεδόν αυτομάτως τα κατά τόπους ΚΕΠ. Πέραν όλων των άλλων, είναι και ένα δείγμα εποικοδομητικής και ρεαλιστικής αντιπολίτευσης…

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 13:58
