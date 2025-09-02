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Τράπεζα Πειραιώς: «Άλμα» 3,49% του δείκτη αγροτικών προϊόντων τον Αύγουστο
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
13:02 - 02 Σεπ 2025

Τράπεζα Πειραιώς: «Άλμα» 3,49% του δείκτη αγροτικών προϊόντων τον Αύγουστο

Reporter.gr Newsroom
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Ο δείκτης αγροτικών προϊόντων κατέγραψε σημαντική άνοδο 3,49% τον Αύγουστο, ενώ ο δείκτης εμπορευμάτων σημείωσε πιο ήπια αύξηση 0,65%, σύμφωνα με το Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο Αγροτικών Προϊόντων της Πειραιώς.

Στην αγορά ομολόγων καταγράφηκε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα, γεγονός που οδήγησε σε γενικευμένη αποκλιμάκωση των αποδόσεων σε όλο το εύρος της καμπύλης.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ανέκαμψε έναντι του ευρώ παρά τη σημαντική πτωτική πίεση που δέχθηκε το προγενέστερο διάστημα ως συνέπεια της αβεβαιότητας γύρω από τους δασμούς, την αμφισβήτηση της ανεξαρτησίας της Fed και των δημοσιονομικών φόβων.

Μεικτή ήταν η εικόνα στις αποδόσεις των επιμέρους αγροτικών προϊόντων, αρκετά από τα οποία σημείωσαν υποαποδόσεις. Παρόλα αυτά, σε ορισμένα αγροτικά προϊόντα, όπως στη ζάχαρη, στη σόγια και στα βοοειδή, οι τιμές τους ενισχύθηκαν.

Καθώς εξελίσσεται το Β΄ εξάμηνο του 2025, μια σειρά θετικών παραγόντων δημιουργεί προσδοκίες για την ενίσχυση των τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Κίνας (5,3% στο Α΄ εξάμηνο), η πιθανή σύναψη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ — καταλύτης ενίσχυσης της εξωτερικής ζήτησης, καθώς και η υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος από την αρχή του χρόνου, ενισχύοντας τις εξαγωγές των ΗΠΑ, αναμένεται να προσφέρουν στήριξη στις τιμές. Ωστόσο, η συγκρατημένη εσωτερική ζήτηση στην Κίνα, η αναμενόμενη αύξηση της προσφοράς στο βόρειο ημισφαίριο και η ενισχυμένη εξαγωγική δραστηριότητα της Νότιας Αμερικής, δύναται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο.

Σε σχέση με τις καιρικές συνθήκες, η παραμονή των ουδέτερων κλιματικών συνθηκών, σύμφωνα με το ΝΟΑΑ, η οποία πιθανά να διατηρηθεί μέχρι τον Οκτώβριο στο βόρειο ημισφαίριο, δύναται να πιέσει πτωτικά τις τιμές, ενώ η ενδεχόμενη εκδήλωση του φαινομένου La Niña κατά το φθινόπωρο και τις αρχές του χειμώνα, αναμένεται να επιφέρει διαταραχές στην αγροτική παραγωγή και στις εφοδιαστικές αλυσίδες, ενισχύοντας τις τιμές.

Για το σιτάρι, η πτωτική τάση στην τιμή του φαίνεται να έχει προεξοφλήσει αρκετά αρνητικά γεγονότα (π.χ. αυξημένη παραγωγή). Το υπερπουλημένο επίπεδο στην τιμή της ζάχαρης και οι ενδείξεις αυξημένης ζήτησης δύναται να έχουν θετικό αντίκτυπο. Η τιμή του καλαμποκιού πιθανά να παραμείνει υπό πτωτική πίεση συνεπεία των προβλέψεων για αυξημένη παραγωγή στις ΗΠΑ και της κάμψης των εξαγωγών, όπως και για το βαμβάκι. Η διατήρηση των πτωτικών πιέσεων στην τιμή του χυμού ενδέχεται να παραμείνει λόγω της υψηλότερης από την αναμενόμενη παραγωγή πορτοκαλιών στη Βραζιλία. Οι αυξημένες εξαγωγικές πωλήσεις σόγιας και η περιορισμένη παραγωγή αναμένεται να λειτουργήσουν θετικά στην τιμή της. Η συρρίκνωση των κοπαδιών, της παρατεταμένης ξηρασίας και των δασμών συνεχίζει να ευνοεί τις τιμές των βοοειδών. Το παγκόσμιο πλεόνασμα ρυζιού, ως αποτέλεσμα των ευνοϊκών καιρικών συνθηκών, αναμένεται να ενισχύσει την πτωτική πίεση στην τιμή του.

Αναστροφή πορείας για το δείκτη αγροτικών προϊόντων, καθώς σημείωσε σημαντική άνοδο 3,49% τον Αύγουστο, ενώ μικρότερη ήταν η ενίσχυση του δείκτη εμπορευμάτων (0,65%). Ως πιθανοί λόγοι της απόκλισης μπορεί να αναφερθούν η υπερβάλλουσα ζήτηση, παρά την ενίσχυση του δολαρίου, του συγκρατημένου ρυθμού ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας και της αναμενόμενης επιβολής νέων δασμών. Παράλληλα, η τεχνική εικόνα του δείκτη παραμένει σχετικά αρνητική.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/09/2025 - 13:33
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