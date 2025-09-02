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UBS: Ασφαλές καταφύγιο ο χρυσός στην πολιτικά ασταθή Ευρώπη
Εμπορεύματα
12:56 - 02 Σεπ 2025

UBS: Ασφαλές καταφύγιο ο χρυσός στην πολιτικά ασταθή Ευρώπη

Reporter.gr Newsroom
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Η πολιτική σκηνή της Ευρώπης επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς εντείνεται η ανησυχία γύρω από τη σύγκρουση για τον περιορισμό του δημόσιου δανεισμού στη Γαλλία, αλλά και τις κινήσεις των Ευρωπαίων ηγετών να διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια της Ουκρανίας, ακόμη και μετά από πιθανή ειρηνευτική συμφωνία.

Σύμφωνα με ανάλυση της UBS, το αυξημένο γεωπολιτικό και πολιτικό ρίσκο ενισχύει την επενδυτική αξία του χρυσού, ο οποίος παραδοσιακά λειτουργεί ως "ασφαλές καταφύγιο" σε περιόδους αβεβαιότητας. Ο Mark Haefele, Chief Investment Officer της UBS Global Wealth Management, επαναλαμβάνει τη σύσταση για κατανομή σε χρυσό σε ποσοστό μεσαίας μονοψήφιας τάξης (mid-single-digit allocation), με στόχο τιμής τα 3.700 δολ./ουγγιά έως τον Ιούνιο του 2026. Σε σενάριο επιδείνωσης των γεωπολιτικών ή οικονομικών συνθηκών, δεν αποκλείει άνοδο έως και τα 4.000 δολ./ουγγιά.

Παράλληλα, η UBS διατηρεί τη θετική της στάση απέναντι σε επιλεγμένα εταιρικά ομόλογα μεσαίας διάρκειας υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη, παρά τις τελευταίες εξελίξεις στη Γαλλία.

Η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, εν μέσω έντονης αντιπαράθεσης για τον αυστηρό προϋπολογισμό του 2026, επαναφέρει την πολιτική αβεβαιότητα στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με την UBS, οι επενδυτές θα πρέπει να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ειδικά ενόψει πιθανών επιπτώσεων στις αγορές κρατικών και τραπεζικών τίτλων.

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