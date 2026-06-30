ΠΑΣΟΚ: Η απαξίωση των ΚΕΠ συνεχίζεται

Μέσω σημερινής του ανακοίνωσης (30/6), ο Τομέας Δημόσιας Διοίκησης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρεται στην υποβάθμιση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (ΚΕΠ) μέσω της υποστελέχωσής τους και του υψηλού φόρτου εργασίας που καλούνται να φέρουν εις πέρας την ίδια στιγμή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Παρόλο που φέρουν εις πέρας πάνω από 1.000 διοικητικές διαδικασίες, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σχεδόν ως ο ..νεροκουβαλητής της δημόσιας διοίκησης. Χωρίς επαρκές προσωπικό, ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, εξορθολογισμό και επιβράβευση των υπαλλήλων, όχι μόνο δεν επωφελούνται από την ψηφιοποίηση ή τη μεταφορά των διαδικασιών, αλλά φορτώνονται με περισσότερες, που επιβαρύνουν τη λειτουργία τους και αυξάνουν την ταλαιπωρία υπαλλήλων και κοινού.

Συνεπώς, η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης να μεταφέρει αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα ΚΕΠ, χωρίς συντονισμό και διάλογο, όπως ανανεώσεις αδειών οδήγησης και μεταβιβάσεις οχημάτων είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει νέες καθυστερήσεις, ουρές αναμονής και δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Γι’ αυτό και στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων ΚΕΠ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.) που ξεκινούν στις 2 Ιουλίου με στόχο την έμπρακτη ενίσχυση των ΚΕΠ με ανθρώπους, πόρους και αξιοπιστία.

Η μεγάλη αυτή μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ που αποτέλεσε τομή στην ιστορία της δημόσιας διοίκησης και αγκαλιάστηκε από την κοινωνία, βραβεύτηκε επανειλημμένα διεθνώς ως καλή πρακτική και συνεχίζει να αποτελείτο βασικό σημείο επαφής και εξυπηρέτησης του πολίτη από κράτος, δε μπορεί να επαφίεται στο φιλότιμο και την αυταπάρνηση των υπαλλήλων.

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται από το πρόγραμμά του για το σχέδιο “Σάκης Πεπονής”, τη μεγάλη κοινωνική μεταρρύθμιση στο κράτος, που θα εξασφαλίζει διαφανείς και αξιοκρατικές ροές σε ανθρώπους, πόρους και διαδικασίες, θα επαναφέρει τον 13ο μισθό στο Δημόσιο και τα ΚΕΠ στην πρωτοπορία της φυσικής και ψηφιακής εξυπηρέτησης του πολίτη».