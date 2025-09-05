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Πέθανε ο Νίκος Παπαδάκης, γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος
Ειδήσεις
19:20 - 05 Σεπ 2025

Πέθανε ο Νίκος Παπαδάκης, γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ελευθέριος Βενιζέλος

Reporter.gr Newsroom
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Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Παπαδάκης, γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Βενιζέλος». Νομικός, συγγραφέας και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», ο Παπαδάκης υπήρξε μια εξέχουσα μορφή στα Χανιά, αφήνοντας έντονο το στίγμα του στην τοπική κοινωνία.

Με βαθιά γνώση της ζωής και του έργου του Ελευθέριου Βενιζέλου, ο Παπαδάκης συνέγραψε μία από τις πιο τεκμηριωμένες βιογραφίες του μεγάλου πολιτικού, με τίτλο «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος, ο ηγέτης», έργο που θεωρείται αναφορά για όσους μελετούν τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Ενεργός πνευματικά, αρθρογραφούσε τακτικά και είχε σημαντική παρουσία στον εκδοτικό χώρο, μελετώντας κρίσιμα ιστορικά ζητήματα όπως το Κυπριακό, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, καθώς και την ιστορική πορεία της Κρήτης.

Μεταξύ εκείνων που εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους για την απώλεια, ήταν και ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος απηύθυνε συλλυπητήριο μήνυμα στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του εκλιπόντος στο Ίδρυμα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του υπουργού Οικονομικών

«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Νικόλαο Παπαδάκη, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της πολιτικής κληρονομιάς και της προσφοράς στην Ελλάδα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ως δικηγόρος, ερευνητής, συγγραφέας και για δεκαετίες γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», υπήρξε η ψυχή ενός θεσμού που τιμά όχι μόνο την Κρήτη, αλλά ολόκληρη τη χώρα.

Συνέβαλε καθοριστικά στη βαθύτερη διερεύνηση και κατανόηση του έργου του Ελευθερίου Βενιζέλου, ενισχύοντας την εθνική αυτογνωσία. Συνδύασε το θάρρος με τη νηφαλιότητα και την αφοσίωση στην ιστορική επιστήμη με το ιδανικό της εθνικής ομοψυχίας. Είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί του, διαπιστώνοντας την ευγένεια, την ευαισθησία και την έγνοια του για την παιδεία, τον πολιτισμό και την πρόοδο του τόπου μας.

Με το επιστημονικό του έργο και τις πρωτοβουλίες του συνέδεσε την ιστορική γνώση με την εκπαίδευση, εμπλουτίζοντας σταθερά τον δημόσιο διάλογο. Το δίτομο έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης» ξεχωρίζει για το βάθος της έρευνας και τη γνώση της εποχής και των πρωταγωνιστών. Αποτελεί έργο-σταθμό ανάμεσα σε πολλά άλλα βιβλία του, που φωτίζουν μια καθοριστική περίοδο της νεότερης Ελλάδας.

Η απώλειά του μας γεμίζει λύπη, αλλά και ευγνωμοσύνη για το ολοκληρωμένο παράδειγμα ήθους, σοβαρότητας και αγάπης για την πατρίδα που μας αφήνει. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του στο Ίδρυμα. Όπως ο ίδιος ανέδειξε το έργο του Βενιζέλου ως ζωντανό και γόνιμο παράδειγμα για το μέλλον της Ελλάδας, έτσι και το δικό του έργο θα παραμείνει οδηγός και έμπνευση για τις επόμενες γενιές».

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