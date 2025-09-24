Επιθέσεις με drones στον «Στόλο για τη Γάζα» ανοιχτά της Κρήτης (video)

Επίθεση από drones που εκτόξευσαν φωτοβολίδες κρότου-λάμψης και χημικά, δέχθηκαν τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) τα ξημερώματα, ενώ βρίσκονταν ανοιχτά της Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Κρήτης και 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τη Γαύδο, δηλαδή εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης για έρευνα και διάσωση (SAR).

Όπως αναφέρει σε επείγουσα ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece», η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 2 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας).

«Πολλαπλά drones, άγνωστα αντικείμενα που ρίχτηκαν, παρεμβολές στις επικοινωνίες και εκρήξεις ακούστηκαν από διάφορα σκάφη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Στόλος Global Sumud Flotilla (GSF). «Βιώνουμε αυτές τις ψυχολογικές επιχειρήσεις σε πραγματικό χρόνο, τώρα, αλλά δεν θα εκφοβιστούμε».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, περισσότερες από 12 επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε οκτώ πλοία του Στόλου, προκαλώντας εκρήξεις, περιορισμένες υλικές ζημιές και διακοπές στις επικοινωνίες, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η Γερμανίδα ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Yasemin Acar, δήλωσε σε βίντεο που ανάρτησε στο Instagram ότι πέντε πλοία δέχτηκαν επίθεση.

Σε προηγούμενο βίντεο, η Acar είχε αναφέρει ότι οι ακτιβιστές εντόπισαν «15 με 16 drones» και πρόσθεσε πως τα ραδιοκύματά τους είχαν μπλοκαριστεί, ενώ ακουγόταν δυνατή μουσική.

Ένα από τα βίντεο που ανήρτησε η επίσημη σελίδα του στόλου στο Instagram δείχνει μια έκρηξη, η οποία, σύμφωνα με την ανάρτηση, καταγράφηκε από το πλοίο Spectre.

Σε άλλο βίντεο από την ίδια σελίδα, ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Thiago Avila δηλώνει ότι τέσσερα σκάφη «στοχεύτηκαν από drones που έριξαν συσκευές», λίγο πριν ακουστεί άλλη μια έκρηξη στο παρασκήνιο.

«Αυτές οι τακτικές εκφοβισμού δεν μας τρομάζουν. Οι κινήσεις του Ισραήλ και των συμμάχων του, που στοχεύουν στο να συνεχίσουν τις αποτρόπαιες πράξεις πείνας και γενοκτονίας στη Γάζα, είναι αηδιαστικές. Όμως η αποφασιστικότητά μας είναι πιο ισχυρή από ποτέ. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε αυτές οι επιθέσεις να μας σταματήσουν από την αποστολή μας: να παραδώσουμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και να σπάσουμε την παράνομη πολιορκία. Κάθε απόπειρα εκφοβισμού δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ενισχύει τη δέσμευσή μας. Δεν θα σιωπήσουμε. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας», τονίζει η ανακοίνωση του «March to Gaza Greece».

Έκκληση προς το Ελληνικό Λιμενικό

Οι συμμετέχοντες απηύθυναν έκκληση προς το Ελληνικό Λιμενικό για προστασία, ενώ ο Στόλος συνεχίζει την πορεία του με προορισμό τη Γάζα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τις ελληνικές αρχές για το συμβάν.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο GSF είχε αναφέρει ότι δέχθηκε επιθέσεις από drones για δύο συνεχόμενες ημέρες, ενώ βρισκόταν στην Τυνησία. Κανένα από τα μέλη του πληρώματος ή τους επιβάτες δεν τραυματίστηκε κατά τα περιστατικά αυτά.

Τότε, το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας είχε δηλώσει ότι τουλάχιστον μία από τις αναφορές για drones «δεν είχε καμία βάση αλήθειας».

Η νηοπομπή - στην οποία συμμετέχουν ακτιβιστές όπως η Σουηδή περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ - απέπλευσε από τη Βαρκελώνη στα τέλη Αυγούστου με σκοπό, όπως λένε οι διοργανωτές, «να σπάσει την παράνομη πολιορκία της Γάζας».

Αυτή τη στιγμή αποτελείται από 51 σκάφη, με τα διεθνές πλήρωμα με εκπροσώπους από 50 χώρες, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται στα ανοιχτά της Κρήτης.

Το Ισραήλ δήλωσε τη Δευτέρα (22/9) ότι δεν θα επιτρέψει στη νηοπομπή να φτάσει στη Γάζα. Το Ισραήλ είχε μπλοκάρει και δύο προηγούμενες προσπάθειες ακτιβιστών να προσεγγίσουν τη Γάζα διά θαλάσσης, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Στον Στόλο συμμετέχουν και τρία ελληνικά σκάφη, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, παραμένουν ασφαλή.