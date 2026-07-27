Allwyn Care: Ολιστική πρωτοβουλία για την υγεία με πανελλαδικό αποτύπωμα

Νέα πνοή στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «ΜΕΤΑΞΑ», νέες δράσεις δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, εθελοντικής αιμοδοσίας και προσέλκυσης νέων εθελοντών μυελού των οστών από την Allwyn HELLAS.

Με συνέπεια και προσήλωση στο όραμά της για τη δημιουργία ενός καλύτερου αύριο, η Allwyn Hellas συνεχίζει, στη νέα εποχή, την ισχυρή κληρονομιά του ΟΠΑΠ στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας, ενισχύοντάς την παράλληλα με νέες δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Η νέα ολοκληρωμένη και μακροπρόθεσμη πρωτοβουλία της εταιρείας για την Υγεία, το Allwyn Care, ανταποκρίνεται στις πλέον κρίσιμες ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας, αναβαθμίζοντας αφενός δημόσιες υποδομές και διαμορφώνοντας αφετέρου μια σταθερή κουλτούρα προσφοράς και εθελοντισμού, με την ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Πρωτοβουλία - Ορόσημο

Στο πλαίσιο του Allwyn Care, η Allwyn Hellas ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει μια νέα εμβληματική πρωτοβουλία, προχωρώντας στην πλήρη ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ», ενός από τα σημαντικότερα δημόσια ογκολογικά ιδρύματα της χώρας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας για την ανακαίνιση του «ΜΕΤΑΞΑ» υπεγράφη, παρουσία του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ιδρυτή και Προέδρου της Allwyn, κ. Karel Komarek, από τους κ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας, Jan Karas, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Allwyn στην Ελλάδα, και Σαράντο Ευσταθόπουλο, Διοικητή του Νοσοκομείου «ΜΕΤΑΞΑ».

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε από την Allwyn την ανακοίνωση μιας από τις σημαντικότερες δωρεές που έχουν γίνει ποτέ σε αυτόνομο νοσοκομείο, πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Η έκκληση που κάνω, είναι αυτή η ενέργεια, την οποία τη χαιρετίζουμε και ευχαριστούμε τη διοίκηση της Allwyn, να βρει ανταπόκριση και από άλλους».

Ο Ιδρυτής και πρόεδρος της Allwyn Karel Komarek, σημείωσε: «Η φιλοδοξία να δημιουργήσουμε έναν θετικό και διαρκή κοινωνικό αντίκτυπο βρίσκεται στον πυρήνα της Allwyn και χαρακτηρίζει την παρουσία μας στην Ελλάδα, ήδη από την αρχή. Η φιλοδοξία αυτή παραμένει ακέραιη και σήμερα, και θα συνεχιστεί μελλοντικά για πολύ καιρό, με την υποστήριξη έργων που κάνουν τη διαφορά για τους ανθρώπους που αφορούν και που μπορεί να μην είχαν προχωρήσει ποτέ χωρίς τη βοήθειά μας».

Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε: «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποδεικνύει στην πράξη τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με κοινό στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Allwyn για τη σημαντική αυτή συμβολή, καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου για το διαρκές έργο τους».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn στην Ελλάδα, Jan Karas, δήλωσε: «Η κοινωνική προσφορά είναι αναπόσπαστο μέρος του DNA μας. Εδώ και δεκαετίες, ο ΟΠΑΠ στηρίζει ενεργά και έμπρακτα την ελληνική κοινωνία και αυτή η δέσμευση δυναμώνει ακόμη περισσότερο στη νέα εποχή της εταιρείας μας – την εποχή της Allwyn».

Αναβάθμιση υποδομών

Η ανακαίνιση που θα υλοποιήσει η Allwyn εστιάζει στον εκσυγχρονισμό των υποδομών και στην ευθυγράμμιση του νοσοκομείου με υψηλά διεθνή πρότυπα. Συγκεκριμένα, θα καλύπτει όλες τις κρίσιμες κλινικές, διαγνωστικές, χειρουργικές, υποστηρικτικές και διοικητικές μονάδες. Το έργο θα παραδοθεί σταδιακά, μέσω ενός μοντέλου που θα διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του νοσοκομείου.

Η ανακαίνιση θα επεκτείνει τον κύκλο ζωής του νοσοκομείου για δεκαετίες, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις συνθήκες νοσηλείας και θεραπείας για τους ασθενείς.

Νέες δράσεις με έμφαση στην πρόληψη

Σε ένα περιβάλλον, όπου οι ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας παραμένουν πιεστικές – από τα αποθέματα αίματος και τη δωρεά μυελού έως την έγκαιρη διάγνωση –η Allwyn Hellas επενδύει σε νέες πανελλαδικές δράσεις πρόληψης και εθελοντικής προσφοράς, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, η Allwyn Hellas ανακοίνωσε και συμπληρωματικές δράσεις για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας, παρουσία της ανώτερης διοικητικής ομάδας της εταιρείας και στελεχών από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς.

Οι νέες δράσεις αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας Allwyn Care και έρχονται να συμπληρώσουν το έργο της πλήρους ανακαίνισης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά». Οι νέες δράσεις του Allwyn Care εστιάζουν στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την εθελοντική προσφορά, με γνώμονα μια ευρύτερη αλλαγή κουλτούρας. Ειδικότερα, θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Αιμοδοσίας και Προσέλκυσης νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και Πρόγραμμα Προληπτικών Αντικαρκινικών Εξετάσεων, σε συνεργασία με κορυφαίους επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, σημείωσε: «Εδώ και χρόνια, η Υγεία είναι στην καρδιά της στρατηγικής μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα. Με την πρωτοβουλία Allwyn Care, η δέσμευση αυτή γίνεται ακόμα πιο δυνατή. Η ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου “Μεταξά” και τις συμπληρωματικές δράσεις που ανακοινώσαμε σήμερα, το Allwyn Care καθίσταται μια ολιστική παρέμβαση για την Υγεία, με σαφή κοινωνικό και εθνικό χαρακτήρα. Το μήνυμα της πρωτοβουλίας μας είναι απλό και ουσιαστικό: Η φροντίδα μπορεί να γίνει πράξη – παντού και για όλους».

Οι συμπληρωματικές δράσεις

Το Πρόγραμμα Αιμοδοσίας και Προσέλκυσης νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών υλοποιείται μαζί με τους οργανισμούς Bloode και Choose Life και καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε μία από τις πλέον κρίσιμες ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας: την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την αύξηση των εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση – ιδίως της νέας γενιάς – και η διαμόρφωση μιας σταθερής κουλτούρας προσφοράς και εθελοντισμού.

Το Πρόγραμμα Προληπτικών Αντικαρκινικών Εξετάσεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και εστιάζει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση διάφορων μορφών καρκίνου. Μέσω μιας κινητής μονάδας υγείας, θα παρέχονται δωρεάν εξετάσεις σε περιοχές που η πρόσβαση σε οργανωμένες δομές υγείας είναι περιορισμένη. Ενδεικτικά, στις παρεχόμενες εξετάσεις περιλαμβάνονται ψηφιακή μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, έλεγχος PSA για τον καρκίνο του προστάτη, δερματοσκόπηση κ.ά. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές και συμβουλευτικές δράσεις από εξειδικευμένες ομάδες.

Συνολικά, οι νέες συμπληρωματικές δράσεις καθιστούν το Allwyn Care μια πραγματικά ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για τη στήριξη και ενίσχυση της Υγείας, καθώς συνδυάζεται η αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, με δράσεις πρόληψης και ενεργοποίησης της κοινωνίας. Η πανελλαδική εμβέλεια των δράσεων και η εστίαση τους σε απομακρυσμένες και υποεξυπηρετούμενες περιοχές, προωθούν ενεργά την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ελλάδα.

Νέα κουλτούρα συμμετοχής και προσφοράς στην υγεία

Στον πυρήνα των νέων δράσεων του Allwyn Care βρίσκεται η διαμόρφωση μιας σταθερής κουλτούρας προσφοράς και εθελοντισμού, καθώς και η ενίσχυση της γνώσης και της συμμετοχής των πολιτών – ιδίως της νέας γενιάς – γύρω από δύο κρίσιμους τομείς: την αιμοδοσία, με δεδομένο ότι τα αποθέματα αίματος δεν επαρκούν ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες, και τη δωρεά μυελού των οστών, όπου η έλλειψη δοτών έχει ως αποτέλεσμα ένας στους τρεις ασθενείς να μη βρίσκει συμβατό μόσχευμα.

Η πρωτοβουλία της Allwyn έχει στόχο να συμβάλλει ενεργά στην άρση φόβων και εσφαλμένων αντιλήψεων, αναδεικνύοντας ότι τόσο η εγγραφή ως εθελοντής δότης μυελού των οστών – με ένα απλό δείγμα σάλιου – όσο και η ίδια η διαδικασία δωρεάς είναι ασφαλείς, απλές και μη επίπονες. Παράλληλα, ενισχύεται η κουλτούρα της τακτικής αιμοδοσίας, μέσα από μια σύγχρονη και εύκολα κατανοητή προσέγγιση.

Όταν η προσφορά γίνεται πράξη ζωής

Τους μύθους γύρω από την εθελοντική αιμοδοσία και την εγγραφή δοτών μυελού των οστών κατέρριψαν πρώτοι οι εργαζόμενοι της Allwyn Hellas, αποδεικνύοντας πως πρόκειται για απλές και γρήγορες πράξεις που δεν είναι ούτε περίπλοκες, ούτε χρονοβόρες και μπορούν να σώσουν ζωές.

Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι της Allwyn Hellas συμμετείχαν μαζικά στη δράση εθελοντισμού «Allwyn Care Life Savers», που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, στο πλαίσιο του προγράμματος Allwyn Care. Αφιερώνοντας μόλις λίγα λεπτά από τον χρόνο τους, έγιναν εθελοντές αιμοδότες και δότες μυελού των οστών, συμβάλλοντας ενεργά σε μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η δράση «Allwyn Care Life Savers» μετατρέπει την προσφορά σε μια θετική και ανθρώπινη εμπειρία με πραγματική αξία. Σε ένα φιλικό, χαλαρό και καλοκαιρινό περιβάλλον, η αιμοδοσία και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών γίνονται μια απλή πράξη συμμετοχής που μπορεί να χαρίσει ελπίδα και ζωή. Ξεκινώντας από τα κεντρικά γραφεία της Allwyn, η δράση θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να ενεργοποιήσει ακόμη περισσότερους ανθρώπους να γίνουν μέρος αυτής της αλυσίδας ζωής.