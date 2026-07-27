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Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»
Ειδήσεις
09:08 - 27 Ιουλ 2026

Κίνα: Πλήρης υποστήριξη στη Βραζιλία σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης»

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα εξέφρασε την πλήρη υποστήριξή της προς τη Βραζιλία απέναντι σε κάθε μορφή «εξωτερικής παρέμβασης» στις εσωτερικές της υποθέσεις, με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να διαβεβαιώνει τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ότι το Πεκίνο είναι έτοιμο να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν οι δύο ηγέτες, ο Σι τόνισε ότι η Κίνα στηρίζει τη Βραζιλία στην υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και στην απόρριψη κάθε ξένης παρέμβασης στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της χώρας.

Παράλληλα, επανέλαβε την πρόθεση του Πεκίνου να ενισχύσει τη συνεργασία με τη μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής στους τομείς του εμπορίου, των επενδύσεων, της τεχνολογίας, καθώς και στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Στήριξη σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία

Όπως τονίζεται, η παρέμβαση του Κινέζου προέδρου πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονης πολιτικής πόλωσης στη Βραζιλία, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου. Ο Λούλα επιδιώκει την επανεκλογή του απέναντι στον ακροδεξιό γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος τελεί σε κατ' οίκον περιορισμό μετά την καταδίκη του για την απόπειρα ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2022.

Η αναφορά της Κίνας στην «εξωτερική παρέμβαση» αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η κυβέρνηση του Λούλα έχει επανειλημμένα καταγγείλει προσπάθειες ξένων παραγόντων να επηρεάσουν το πολιτικό κλίμα ενόψει των εκλογών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της δημοκρατικής διαδικασίας.

Κλιμακώνεται η ένταση με την Αργεντινή

Σημειώνεται ότι η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Σι και Λούλα πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη σοβαρή διπλωματική κρίση που ξέσπασε στις σχέσεις Βραζιλίας και Αργεντινής.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, κατά την επίσκεψή του στο Σάο Πάολο για να στηρίξει την προεκλογική εκστρατεία του Φλάβιο Μπολσονάρου, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του Λούλα, χαρακτηρίζοντάς τον «κατάδικο» και αποκαλώντας την κυβέρνησή του «κυβέρνηση σοσιαλιστών κλεφτών».

Η αντίδραση της Μπραζίλια ήταν άμεση. Η κυβέρνηση ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρέσβη της στο Μπουένος Άιρες, κάνοντας λόγο για «ευθεία προσβολή» προς τον πρόεδρο, την κυβέρνηση και τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας.

Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες διπλωματικές εντάσεις των τελευταίων ετών μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Νότιας Αμερικής, γεγονός που αναδεικνύει το βάθος της κρίσης στις διμερείς τους σχέσεις.

Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Πεκίνου - Μπραζίλιας

Η Κίνα αποτελεί τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Βραζιλίας και οι δύο χώρες διατηρούν στενή συνεργασία στο πλαίσιο των BRICS, καθώς και σε άλλους πολυμερείς οργανισμούς.

Η νέα δημόσια στήριξη του Σι προς τον Λούλα εκτιμάται ότι ενισχύει το μήνυμα πως Πεκίνο και Μπραζίλια επιδιώκουν να προβάλλουν κοινό μέτωπο υπέρ της εθνικής κυριαρχίας και μιας πολυπολικής διεθνούς τάξης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί εντείνονται και η πολιτική πόλωση στη Λατινική Αμερική βαθαίνει.

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