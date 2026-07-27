Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός ρυθμίσεων και οι οφειλές από €5.000 – Ποιοι κερδίζουν έως 420 δόσεις

Η μείωση του ορίου από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ ανοίγει τον δρόμο σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε συνολική ρύθμιση των χρεών τους προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες.

Διπλασιάζεται ουσιαστικά η «δεξαμενή» των δικαιούχων

Η σημαντικότερη αλλαγή του νέου πλαισίου είναι η ένταξη των μικροοφειλετών, οι οποίοι μέχρι σήμερα έμεναν εκτός εξωδικαστικού μηχανισμού λόγω του υψηλότερου κατώτατου ορίου οφειλών.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο Κατερίνα Φραγκάκη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 240 μηνιαίες δόσεις για χρέη προς την Εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς και σε έως 420 δόσεις για τραπεζικές οφειλές, εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Ο αλγόριθμος καθορίζει τις δόσεις

Το πλήθος των δόσεων δεν είναι προκαθορισμένο, αλλά προκύπτει από τον αλγόριθμο του εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος εξετάζει το εισόδημα, την περιουσιακή κατάσταση και τη συνολική οικονομική εικόνα του οφειλέτη.

Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή παραμένει στα 50 ευρώ ανά πιστωτή. Έτσι, κάποιος που οφείλει τόσο στην Εφορία όσο και σε μία τράπεζα θα πρέπει να καταβάλλει τουλάχιστον 100 ευρώ τον μήνα.

Ενδεικτικά, ένας φορολογούμενος με οφειλή 5.000 ευρώ προς την Εφορία μπορεί, ανάλογα με τα οικονομικά του δεδομένα, να εξασφαλίσει πολυετή αποπληρωμή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ρύθμιση για όλες τις οφειλές

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν περιορίζεται στις παλαιές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, αλλά επιτρέπει τη συνολική αντιμετώπιση των χρεών προς το Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τις τράπεζες.

Η διαδικασία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια παράγεται αυτοματοποιημένα πρόταση ρύθμισης, προσαρμοσμένη στη δυνατότητα αποπληρωμής του.

Δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία κριτήρια.

Τα πλεονεκτήματα της νέας διαδικασίας

Σε αντίθεση με άλλες διαθέσιμες ρυθμίσεις, ο εξωδικαστικός μηχανισμός μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να προβλέπει ακόμη και μερική διαγραφή οφειλών, ενώ το σταθερό επιτόκιο 3% αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για όσους αναζητούν μια μακροχρόνια και σταθερή λύση.

Ωστόσο, πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί πληρέστερο έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του οφειλέτη και περισσότερο χρόνο μέχρι την οριστικοποίηση της πρότασης. Παράλληλα, ο ενδιαφερόμενος δεν γνωρίζει εξαρχής ούτε τον τελικό αριθμό των δόσεων ούτε το ακριβές ποσό που θα κληθεί να καταβάλει, καθώς όλα διαμορφώνονται από τον αλγόριθμο του συστήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί επίσης η συναίνεση στην άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου, ώστε Δημόσιο, ΕΦΚΑ και πιστωτές να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της οικονομικής του κατάστασης πριν εγκρίνουν τη ρύθμιση.

Οι βασικές αλλαγές με μια ματιά