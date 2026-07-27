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Χρηματιστήριο: Μετά τις ΑΜΚ τα οικονομικά αποτελέσματα - Κρίσιμη η αντίδραση μετοχών που πιέστηκαν πρόσφατα
Σχόλια Αγοράς
08:14 - 27 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Μετά τις ΑΜΚ τα οικονομικά αποτελέσματα - Κρίσιμη η αντίδραση μετοχών που πιέστηκαν πρόσφατα

Reporter.gr Newsroom
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Η νέα κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με σημαντικά πλήγματα σε στρατιωτικούς αλλά και ενεργειακούς στόχους, επηρέασε όπως ήταν φυσικό την πορεία των τιμών των καυσίμων (πετρελαίου και ΦΑ), αύξησε εκ νέου το γεωπολιτικό ρίσκο και επανάφερε τις ανησυχίες επενδυτών και διεθνών οίκων για το μέλλον των οικονομιών και των αγορών.

Τόσο η Παγκόσμια Τράπεζα όσο και η ΕΚΤ με δηλώσεις ή/και εκθέσεις τους εστίασαν στο ψαλίδισμα της ανάπτυξης εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών ακόμα και στο 1,3% (από 2,9% το 2025) ενώ όσο το ενεργειακό σοκ τροφοδοτεί τον πληθωρισμό τόσο αυξάνεται η αβεβαιότητα για τα επιτόκια και την ανάπτυξη.

Μέσα σε αυτό το ‘αρνητικό’ κλίμα η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ολοκλήρωσε ένα εξαιρετικά σημαντικό κύκλο άντλησης κεφαλαίων συνολικού ύψους πάνω από 7 δισ. (μέσω ΑΜΚ, placement, IPO’s κα).

Η διττή ανάγνωση της συγκεκριμένης εξέλιξης έχει αρχικά άκρως θετικό αποτύπωμα στις εταιρίες εφόσον βρίσκονται με τα απαιτούμενα κεφάλαια για να προχωρήσουν την υλοποίηση των μεσομακροπρόθεσμων επενδυτικών τους σχεδίων, αλλά από την άλλη πλευρά δημιούργησε υπερπροσφορά τίτλων στις μετοχές με συνέπεια τις μεγάλες διακυμάνσεις που παρατηρήσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα.

Από τις μετοχές αυτής της κατηγορίας δύο είναι αυτές που εξακολουθούν και ξεχωρίζουν θετικά, η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ που συνεχίζουν και προσφέρουν κέρδη στους πιστούς επενδυτές την ώρα που οι μέτοχοι στις υπόλοιπες μετοχές της κατηγορίας αυτής (ΕΛΧΑ, AKTOR, CENER) δεν έχουν τύχει αντίστοιχης ικανοποίησης.

Η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει πάντως θετική ιδίως από την στιγμή που λειτούργησαν τα τεχνικά της χαρακτηριστικά με την μηνιαία στήριξη των 2430 μονάδων να λειτουργεί ως τριπλό βραχυπρόθεσμο χαμηλό, ενώ και οι συνολικές αποδόσεις από την αρχή του χρόνου τόσο για τον ΓΔ (+17,5%) όσο κυρίως για τον κρίσιμο τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ +24%) παραμένουν σε εξαιρετικά επίπεδα.

Ο Ιούλιος κινείται σε πιο γήινα νούμερα, με την μηνιαία απόδοση για τον ΓΔ στο +1,3%, ενώ σημείο προβληματισμού είναι η αναιμική εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM να καταγράφει μεν θετική απόδοση από 1.1.26 στο +6,7% αλλά να έχει πολύ κακή συμπεριφορά μέσα στον μήνα με το κλείσιμο της Παρασκευής στο -5,4%.

Το Euronext Athens έχει σταθερά στο πλευρό του την πλειοψηφία των μεγάλων διεθνών επενδυτικών τραπεζών (Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS, Jefferies) με θετικές εκθέσεις για την οικονομία και τις εισηγμένες μετοχές ενώ στην άλλη όχθη βρίσκονται εμφανώς λιγότερες (HSBC) αλλά πάντα υπολογίσιμες για τις εκτιμήσεις τους.

Ενθαρρυντικά τα πρώτα στοιχεία για τον τουρισμό στην χώρα, με συνολικά 8,5 εκ. τουρίστες στο πεντάμηνο και με τα τουριστικά έσοδα να ξεπερνάνε τα 5,3 δις ευρώ, πάνω δηλαδή και από τα περυσινά ρεκόρ.

Τι περιμένουμε

Η εβδομάδα που ξεκινάει εκτός της σημασίας για το κλείσιμο του μήνα, είναι και εξόχως σημαντική διότι θα έχουμε την δημοσίευση αποτελεσμάτων εξαμήνου για μετοχές που αποτελούν το 50% περίπου του ΓΔ (ενδεικτικά ΠΕΙΡ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, OPTIMA από τραπεζικές και ΟΤΕ, ΤΙΤΑΝ από τις υπόλοιπες), μεγέθη που σε μεγάλο βαθμό θα κρίνουν τις νέες εκτιμήσεις και τις νέες τιμές που θα κυκλοφορήσουν το επόμενο δίμηνο.

Η διορθωτική ανακοίνωση από τον οίκο STOXX για οριστική ένταξη του ΕΑ στις ανεπτυγμένες αγορές στην προκαθορισμένη ημερομηνία (21/9) εξισορρόπησε τις πιέσεις της προηγούμενης Πέμπτης, κάτι που αφήνει ανέγγιχτο το βασικό σενάριο των σημαντικών εισροών (έως 1 δις ευρώ) ιδιαίτερα σε τραπεζικές μετοχές υπερκαλύπτοντας ταυτόχρονα και τις όποιες εκροές υπάρξουν από την αναβάθμιση του δείκτη FTSE.

Αν θέλουμε να εστιάσουμε κάπου πέρα των μεγεθών εξαμήνου - και με το δεδομένο ότι Διυλιστήρια, ΕΕΕ, ΤΙΤΑΝ και ΕΥΔΑΠ βρίσκονται κοντά ή πάνω από τα ιστορικά υψηλά τους - κρίσιμη για την αγορά θα είναι η αντίδραση μετοχών που πιέστηκαν πρόσφατα (όμιλος Viohalco, AKTOR, CREDIA) αλλά έχουν δώσει σημαντικές υπεραξίες τα προηγούμενα χρόνια, όπως και δύο μετοχές που μάλλον έχουν απογοητεύσει φέτος (περισσότερο η ΜΠΕΛΑ και λιγότερο η METLEN) αλλά δείχνουν έτοιμες για αλλαγή πορείας.

Σε επίπεδο ΓΔ τα σημεία ενδιαφέροντος παραμένουν οι 2430 μονάδες ως βασική στήριξη και οι 2540 ως κύρια αντίσταση.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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