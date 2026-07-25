Αποκαλύψεις σοκ για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και κρατικούς λειτουργούς

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη δράση της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που είχε εξαρθρωθεί στην Κρήτη και η οποία φέρεται να είχε αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο παράνομων δραστηριοτήτων, με εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη διακίνηση όπλων και πυρομαχικών, εκβιάσεις, απειλές και άλλες σοβαρές αξιόποινες πράξεις.

Η υπόθεση, για την οποία είχαν συλληφθεί συνολικά 49 άτομα και είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 90 προσώπων, είχε παρουσιαστεί από την Ελληνική Αστυνομία στις 2 Σεπτεμβρίου 2025. Η συμπληρωματική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων αποκάλυψε νέα στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης, τις εσωτερικές της διασυνδέσεις αλλά και την προσπάθειά της να αποκτήσει πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες και θεσμούς.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η εγκληματική οργάνωση δεν περιοριζόταν μόνο στην παράνομη δράση των μελών της, αλλά φέρεται να είχε δημιουργήσει δίκτυο συνεργασιών με πρόσωπα που υπηρετούσαν σε δημόσιες δομές, με σκοπό τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της.

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Διασυνδέσεις με αστυνομικούς και δημόσιους λειτουργούς

Όπως προέκυψε από την έρευνα, μέλη της οργάνωσης είχαν καταφέρει να διεισδύσουν σε καίριες δομές και διωκτικές αρχές. Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκε η δράση δημόσιων λειτουργών, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και διοικητικά στελέχη δημόσιων οργανισμών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, παρείχαν βοήθεια και διευκολύνσεις στην εγκληματική δραστηριότητα του κυκλώματος.

Συνολικά κατηγορούνται τρεις αστυνομικοί. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται ότι παρείχαν πληροφορίες και κάλυψη σε μέλη της οργάνωσης, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανέθεταν σε μέλη του κυκλώματος τη «διευθέτηση» προσωπικών τους διαφορών, ακόμη και μέσω ξυλοδαρμών.

Παράλληλα, ένας από τους αστυνομικούς που ερευνώνται φέρεται να είχε συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών, παραδίδοντας ουσίες σε μέλος της οργάνωσης.

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Πρόσβαση σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην εμπλοκή ενός ιατροδικαστή και ενός τοξικολόγου, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να παρείχαν στην οργάνωση πρόσβαση σε γνωματεύσεις και εκθέσεις με σημαντική αποδεικτική αξία σε ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές υποθέσεις.

Οι δύο επιστήμονες κατηγορούνται ότι εξέδιδαν ή επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων, με σκοπό τη βελτίωση της νομικής θέσης τρίτων προσώπων.

Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν οκτώ περιπτώσεις δωροληψίας για τη σύνταξη ψευδών εκθέσεων. Ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος συνελήφθησαν βάσει σχετικών ενταλμάτων και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για δωροληψία υπαλλήλου κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Αποτροπή εμπρηστικής επίθεσης κατά αστυνομικών

Παράλληλα, οι έρευνες αποκάλυψαν σχέδιο εμπρηστικής ενέργειας σε βάρος αστυνομικών. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των προσώπων που φέρονται να είχαν αναλάβει την εκτέλεση της επίθεσης.

Στο πλαίσιο της συμπληρωματικής έρευνας πραγματοποιήθηκαν 27 έρευνες σε σπίτια, όπου κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, όπλα, πυρομαχικά και άλλα αντικείμενα που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Εκβιασμοί, απειλές και παράνομες δραστηριότητες

Από την έρευνα προέκυψαν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες υποθέσεις:

Μέλος της οργάνωσης φέρεται να εκβίασε πρώην αντιδήμαρχο και λογιστή Ιεράς Μονής, προκειμένου να συνταχθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς καταπατημένης έκτασης. Η συγκεκριμένη βεβαίωση φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τη νομιμοποίηση της παράνομης κατάληψης.

Μέλη της οργάνωσης, με τη χρήση πλασματικών τίτλων και τη συνδρομή δικηγόρου, φέρεται να παραπλάνησαν επενδυτή, ο οποίος προχώρησε στην αγορά της συγκεκριμένης έκτασης. Στην υπόθεση εξετάζεται και η εμπλοκή κληρικού, ο οποίος φέρεται να διαχειρίστηκε εκκλησιαστική περιουσία με αδιαφανείς διαδικασίες, προκαλώντας οικονομική ζημία στη Μονή.

Μέλος της οργάνωσης παρείχε «προστασία» σε ιδιοκτήτρια επιχείρησης περιπτέρου έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Μέλη του κυκλώματος φέρεται να άσκησαν πιέσεις και εκφοβισμό σε βάρος ατόμου που είχε καταθέσει μήνυση εναντίον τους, ενώ αποδίδονται στην οργάνωση και τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικία και περιουσιακά στοιχεία του συγκεκριμένου προσώπου.

Καταγράφηκαν περιστατικά εκβίασης επιχειρηματιών σχετικά με τη μίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου, με αποτέλεσμα ενδιαφερόμενοι να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από διαγωνιστικές διαδικασίες.

Ερευνάται επίσης υπόθεση προσπάθειας απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης ακινήτου από μέλος της οργάνωσης σε Γενικό Νοσοκομείο για τη στέγαση εγκατάστασής του. Για την υπόθεση είχε ήδη σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία και είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος διοικητικού στελέχους του νοσοκομείου και συνεργού του για δωροληψία.

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Χιλιάδες γραμμάρια ναρκωτικών και δεκάδες συναλλαγές όπλων

Η συμπληρωματική έρευνα αποκάλυψε επιπλέον 357 συναλλαγές αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών από μέλη της οργάνωσης.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι συνολικά διακινήθηκαν:

5.747 γραμμάρια κοκαΐνης

420 γραμμάρια κάνναβης

Το οικονομικό όφελος από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπολογίζεται σε περίπου 238.520 ευρώ.

Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 52 συναλλαγές που αφορούσαν αγοραπωλησίες πυροβόλων όπλων και πυρομαχικών, στις οποίες εμπλέκονται τόσο αρχικά μέλη της οργάνωσης όσο και νέα πρόσωπα που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας.

«Συγκοινωνούντα δοχεία» οι υποομάδες της οργάνωσης

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιμέρους ομάδες που είχαν αρχικά εντοπιστεί δεν λειτουργούσαν ανεξάρτητα, αλλά αποτελούσαν τμήματα ενός ενιαίου μηχανισμού, με κοινό στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Οι ηγετικές ομάδες φέρεται να συνεργάζονταν στενά, ανταλλάσσοντας πληροφορίες, εντολές και πόρους, λειτουργώντας ως «συγκοινωνούντα δοχεία».

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, τόνισε κατά την παρουσίαση των νέων στοιχείων ότι η έρευνα ανέδειξε διασυνδέσεις που έφταναν μέχρι εκπροσώπους θεσμικών φορέων και υπογράμμισε ότι «καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, Ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, ανέφερε ότι η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται και πως τα νέα στοιχεία προέκυψαν μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση των δεδομένων της αρχικής έρευνας.

Η Ελληνική Αστυνομία υπογραμμίζει ότι οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο την πλήρη αποκάλυψη της δομής της εγκληματικής οργάνωσης και τον εντοπισμό όλων των προσώπων που φέρονται να είχαν συμμετοχή στη δράση της.