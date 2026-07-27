Άνοδος στα ασιατικά χρηματιστήρια λόγω της αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

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Οι αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά τη Δευτέρα (27/7), καθώς η αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,66% στις 65,038.00 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα, ο Kospi σημείωσε κέρδη 0,97% στις 6,755.75 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε επίσης υψηλότερα κατά 1,39% στις 8,894.00 μονάδες.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο ινδικός δείκτης Nifty που ενισχύθηκε κατά 0,80% στις 23,959.53 μονάδες.

Στην Κίνα τώρα, ο δείκτης Shanghai Composite κέρδισε 0,86% στις 3,846.93 μονάδες, ενώ στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημείωσε άνοδο 1,07% στις 25,229.00 μονάδες.

Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός αύξησης των βιομηχανικών κερδών στην Κίνα

Τα κέρδη των κινεζικών βιομηχανικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 15,1% τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε τη Δευτέρα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

Η επίδοση του Ιουνίου επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη επιβράδυνση των τελευταίων δύο μηνών, μετά την αύξηση κατά 21,1% που είχε καταγραφεί τον Μάιο, η οποία αποτέλεσε την πρώτη επιβράδυνση από τον Νοέμβριο.

Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, τα βιομηχανικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18,7%, έναντι αύξησης 18,8% που είχε καταγραφεί κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Μαΐου.

Να σημειωθεί ότι, τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτη ανάκαμψη μέσα στο 2026, περνώντας από οριακά θετικούς ρυθμούς αύξησης το 2025 σε διψήφια ποσοστά ανάπτυξης.

Όπως επισημαίνει το CNBC, η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία ενίσχυσε τη βιομηχανία παραγωγής ημιαγωγών και εξοπλισμού, σε συνδυασμό με τον τερματισμό μιας περιόδου σχεδόν τριών ετών αποπληθωρισμού στις τιμές παραγωγού (τιμές εργοστασίου).