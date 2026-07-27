Η εικόνα στον Ορμούζ σήμερα - Ναύλος 21 εκατ. δολαρίων

Μόλις τρεις διελεύσεις ημερησίως: Από τις 22 έως και τις 24 Ιουλίου καταγράφηκαν μόλις τρεις διελεύσεις πλοίων την ημέρα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία παρακολούθησης της Kpler. Πριν από την πολεμική κρίση περνούσαν καθημερινά από τα Στενά περίπου 120 έως 140 πλοία.

Ένα έμφορτο VLCC: Μεταξύ των πλοίων που πέρασαν στις 23 Ιουλίου ήταν το VLCC New Giant, φορτωμένο με 2 εκατ. βαρέλια ιρακινού αργού Basrah και προορισμό το κινεζικό λιμάνι Rizhao. Δύο ακόμη πλοία, μεταξύ των οποίων ένα κενό VLCC, εισήλθαν την ίδια ημέρα στον Περσικό Κόλπο.

Το πετρέλαιο στα 100 δολάρια: Η νέα υποχώρηση της ναυτιλιακής κίνησης συνέπεσε με την επιστροφή των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου: Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global που δημοσιεύθηκαν στις 23 Ιουλίου, το κόστος κάλυψης πολεμικού κινδύνου για διέλευση από τον Ορμούζ υπολογίζεται πλέον μεταξύ 7,5% και 10% της ασφαλισμένης αξίας του πλοίου, έναντι 1%-3% προηγουμένως.

Ναύλος 21 εκατ. δολαρίων: Το κόστος μεταφοράς φορτίου 270.000 τόνων αργού από τον Περσικό Κόλπο προς την Κίνα ανερχόταν σε περίπου 77,96 δολάρια ανά τόνο. Το συνολικό κόστος για ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο προσεγγίζει έτσι τα 21 εκατ. δολάρια και είναι περίπου τετραπλάσιο από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Παρατείνεται η ανωτέρα βία στο LNG: Η QatarEnergy έχει παρατείνει τις δηλώσεις force majeure για παραδόσεις LNG σε αγοραστές στη Νότια Κορέα, στην Ινδία και στο Μπανγκλαντές τουλάχιστον έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Πηγές της αγοράς δεν αποκλείουν νέα παράταση έως τον Οκτώβριο.

Σε αναστολή οι εξαγωγές του Κατάρ: Η πολεμική σύγκρουση έχει οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας μονάδων υγροποίησης και αναστολή εξαγωγών. Το Κατάρ καλύπτει περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου LNG.

Εκμισθώνονται LNG carriers: Από τον στόλο σχεδόν 70 LNG carriers που ελέγχει η QatarEnergy, τουλάχιστον εννέα έχουν υποναυλωθεί σε τρίτες εταιρείες. Οι συμφωνίες έχουν διάρκεια από 30 έως 90 ημέρες και φθάνουν έως τα μέσα Οκτωβρίου.

20.000 εργαζόμενοι επηρεάζονται: Ο IMO υπολογίζει ότι περισσότεροι από 20.000 ναυτικοί, εργαζόμενοι λιμένων και μέλη υπεράκτιων εγκαταστάσεων επηρεάζονται από την κρίση στην περιοχή.

136 πλοία απομακρύνθηκαν: Μέσω του προσωρινού σχεδίου ασφαλούς αποχώρησης του IMO πέρασαν από τα Στενά 136 πλοία και περίπου 2.900 ναυτικοί. Η επιχείρηση έχει ανασταλεί μετά από νέα επίθεση σε πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Νέα ασφαλιστική ρήτρα: Από τις 23 Ιουλίου βρίσκεται στη διάθεση της αγοράς η πρότυπη ρήτρα LMA5708. Προβλέπει διακοπή της ασφαλιστικής κάλυψης του πλοίου από τη στιγμή που καταβάλλεται τέλος ή άλλο αντάλλαγμα για τη διέλευση από τον Ορμούζ.