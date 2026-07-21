Παράταση για τους κτηματολογικούς πίνακες σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

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Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ενημερώνει τους κατόχους ακίνητης περιουσίας σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης και Λέσβου και Λήμνου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ότι παρατείνεται έως τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διόρθωσης κατά των προσωρινών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων της Ανάρτησης.

Η διαδικασία της Ανάρτησης πραγματοποιείται πλήρως ψηφιακά, χωρίς την υποχρέωση του πολίτη για αυτοπρόσωπη παρουσία στο Γραφείο Κτηματογράφησης.

Οι ιδιοκτήτες, αφού επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr, μπορούν να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν την καταγραφή της ιδιοκτησίας τους, αποφεύγοντας έτσι δικαστικές επιλύσεις που κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και ταλαιπωρία.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να δουν και να ελέγξουν:

Την περιγραφή και τη νομική πληροφορία των ακινήτων τους (Κτηματολογικός Πίνακας)

Τα όρια των γεωτεμαχίων τους (Κτηματολογικό Διάγραμμα)

Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της Ανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε άλλη ενέργεια.

Εάν διαπιστώσουν ότι δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση διόρθωσης, ψηφιακά στο www.ktimatologio.gr ή στο Γραφείο Κτηματογράφησης, κατόπιν ραντεβού.

Για την υποβολή των αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, η προθεσμία μετατίθεται μέχρι τις 03-08-2026.

Από την έναρξη της Ανάρτησης τίθενται σε ισχύ οι διατυπώσεις του άρθρου 5 του Ν. 2308/1995 που αφορούν στη σύνταξη συμβολαίων, στη συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου και στην καταχώριση οποιασδήποτε πράξης στο Υποθηκοφυλακείο.

Ακολουθούν αναλυτικά οι περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Δήμος Ηρακλείου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Αγ. Μύρωνα, Άνω Ασιτών, Κάτω Ασιτών, Πενταμοδίου, Πετροκεφάλου, Πυργούς, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων, Καλλιθέας, Ν. Αλικαρνασσού, Αυγενικής, Βενεράτου, Κερασιών, Σίβας και Τεμένους

Δήμος Μαλεβιζίου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Δαμάστας, Μαράθου, Αστυρακίου, Αηδονοχωρίου, Τυλίσου, Καμαριώτου, Γωνιών (Μαλεβιζίου), Κεραμουτσίου, Μονής, Καμαρίου, Κορφών, Λουτρακίου, Κρουσώνος, Σάρχου, Αχλάδας, Φόδελε, Ροδιάς και Γαζίου

Δήμος Χερσονήσου: Προκαποδιστριακοί ΟΤΑ Λιμένος Χερσονήσου, Χερσονήσου, Γωνιών (Πεδιάδος), Ποταμιών, Αβδού, Κεράς, Μοχού, Μαλίων, Καινούργιου Χωριού, Σγουροκεφαλίου, Επισκοπής, Γαλίφας, Αϊτανίων, Ελαίας, Γουβών, Ανωπόλεως, Κάτω Βάθειας και Επάνω Βάθειας