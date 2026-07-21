Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, υποστήριξε την Τρίτη (21/7) ότι η χώρα του δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

«Η τρέχουσα κατάσταση, όπου διεξάγεται αυτή η περιορισμένη σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, είναι η σωστή και η καλύτερη για εμάς», δήλωσε σε δημόσια εκδήλωση, προσθέτοντας ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ θα αποδυναμώσει την Τεχεράνη.

Παρά την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία, κοντά στα νότια σύνορα του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ δεν έχει επιστρέψει σε άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει διαμηνύσει ότι η χώρα του θα απαντήσει δυναμικά σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από το Ιράν.