Μαμντάνι: Δεν μπορώ να συλλάβω τον Νετανιάχου – Καλώ την Ουάσιγκτον να το κάνει

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, παραδέχθηκε την Τρίτη ότι δεν διαθέτει τη νομική αρμοδιότητα να προχωρήσει στη σύλληψη του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάλεσε όμως τις ομοσπονδιακές αρχές των ΗΠΑ να το πράξουν, εφόσον ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επισκεφθεί τη χώρα αργότερα μέσα στο έτος.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου, ο αρχιτέκτονας μιας φρικτής γενοκτονίας σε βάρος του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε ο Μαμντάνι σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε βάρος του Νετανιάχου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου είναι δικαιολογημένο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι ο δήμος της Νέας Υόρκης δεν έχει τη νομική εξουσία να το εκτελέσει.

«Η διοίκησή μου εξέτασε κάθε δυνατότητα που προβλέπει το ισχύον νομικό πλαίσιο, προκειμένου να διαπιστώσει αν η πόλη της Νέας Υόρκης θα μπορούσε να εκτελέσει το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου σε περίπτωση που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ερχόταν εδώ», ανέφερε ο δήμαρχος.

«Είναι σαφές ότι δεν διαθέτουμε ανεξάρτητη νομική αρμοδιότητα για την εκτέλεση αυτού του εντάλματος. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, ωστόσο, διαθέτει αυτή τη δυνατότητα και την καλώ να ευθυγραμμιστεί με το ΔΠΔ και να προχωρήσει στην εκτέλεσή του. Θέλω επίσης να είμαι απολύτως σαφής: ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στη Νέα Υόρκη, όπως και κανένας άλλος καταζητούμενος εγκληματίας πολέμου».

Ο Νετανιάχου αναμένεται να μεταβεί στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Μαμντάνι είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι εξετάζει κατά πόσο θα μπορούσε να προχωρήσει στη σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, επαναφέροντας προεκλογική του δέσμευση από την εκστρατεία για τη δημαρχία.

«Πιστεύω ότι η θέση του πρωθυπουργού Νετανιάχου είναι στη Χάγη», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην έδρα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του ΔΠΔ και δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στο Καταστατικό της Ρώμης.

Οι δηλώσεις του προκάλεσαν την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι ο Νετανιάχου «δεν πρόκειται να συλληφθεί» σε αμερικανικό έδαφος.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Νετανιάχου «πολεμά κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» και πρόσθεσε ότι «οι μόνοι που θα έπρεπε να συλληφθούν είναι εκείνοι που οδήγησαν το Ιράν σε αυτή την πρωτοφανή δίνη θανάτου και καταστροφής».

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «δεν ανησυχεί» για τις τοποθετήσεις του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

{https://x.com/NYCMayor/status/2079718073058091261}