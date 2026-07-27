Πύρινη κόλαση σε Γαλλία και Ισπανία: Τουλάχιστον 325000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που πλήττουν τη Γαλλία και την Ισπανία έχουν προκαλέσει μαζικές εκκενώσεις, με περισσότερους από 325.000 ανθρώπους να έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με ορισμένα από τα μεγαλύτερα πύρινα μέτωπα των τελευταίων ετών.

Ειδικότερα, τα πιο εκτεταμένα μέτωπα εντοπίζονται στη Ζιρόντ, στην ευρύτερη περιοχή του Μπορντό, αλλά και στην κεντρική Ισπανία, κοντά στη Μαδρίτη. Την ίδια στιγμή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι από την Τρίτη αναμένεται νέο κύμα καύσωνα στη Γαλλία, με τις θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, γεγονός που ενδέχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Μπροστά στην κρισιμότητα της κατάστασης, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συγκαλεί σήμερα, Δευτέρα (27/7), έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για το συντονισμό των ενεργειών αντιμετώπισης της κρίσης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, αναμένεται να μεταβεί στις πληγείσες περιοχές της Βαλένθια, όπου νέα πυρκαγιά οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 15.000 κατοίκων.

Γαλλία: Γιγαντιαίο νέφος πάνω από τη Ζιρόντ

Η μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται στη νοτιοδυτική Γαλλία δημιούργησε ένα σπάνιο και ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο πυροσωρειτομελανίας (pyrocumulonimbus), ενός τεράστιου νέφους που σχηματίζεται από την ένταση της φωτιάς. Το φαινόμενο δημιουργεί δικά του ατμοσφαιρικά ρεύματα και μπορεί να προκαλέσει κεραυνούς, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι ικανοί να πυροδοτήσουν νέες εστίες.

«Δίνουμε μια μάχη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ. Κάποια στιγμή θα εντοπίσουμε ένα αδύναμο σημείο και θα επικεντρώσουμε εκεί τις προσπάθειές μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών της Γαλλίας, Ερίκ Μπροκάρντι.

Μόνο στην περιοχή της Ζιρόντ έχουν απομακρυνθεί περίπου 220.000 άνθρωποι, ενώ οι αρχές προχώρησαν στο κλείσιμο 45 κάμπινγκ, επηρεάζοντας τις διακοπές περίπου 40.000 επισκεπτών. Παράλληλα, κάλεσαν τους τουρίστες να επιλέξουν άλλες περιοχές για τις διακοπές τους.

Από την περασμένη Τετάρτη η φωτιά έχει κατακάψει περίπου 42.000 εκτάρια γης - έκταση σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερη από το Μανχάταν. Τουλάχιστον 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί, ενώ σημαντικές οδικές και σιδηροδρομικές αρτηρίες, μεταξύ των οποίων και ο βασικός αυτοκινητόδρομος νότια του Μπορντό, παραμένουν εκτός λειτουργίας.

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν περίπου 2.500 πυροσβέστες, 1.500 στρατιωτικοί και 1.200 αστυνομικοί. Από την έναρξη της επιχείρησης έχουν τραυματιστεί 84 πυροσβέστες, με δέκα από αυτούς να απομακρύνονται από το μέτωπο λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων τους.

Παρότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκε μικρή βελτίωση της κατάστασης, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, προειδοποίησε ότι οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες. Προς το παρόν, δεν εξετάζεται το ενδεχόμενο εκκένωσης της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής του Μπορντό, όπου κατοικούν περίπου 850.000 άνθρωποι.

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Ισπανία: Ένα μέτωπο-«τέρας» κατακαίει 77.000 εκτάρια

Την ίδια ώρα, στην Ισπανία, περίπου 75.000 κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στις περιοχές της Μαδρίτης, της Άβιλα, του Τολέδο και της Καστεγιόν, καθώς οι πυρκαγιές εξακολουθούν να απειλούν κατοικημένες ζώνες.

Η επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Βιρχίνια Μπαρκόνες, χαρακτήρισε «τέρας» τη μεγάλη πυρκαγιά που μαίνεται γύρω από την Άβιλα. Το μέτωπο εκτείνεται σε περίμετρο περίπου 280 χιλιομέτρων και έχει ήδη αποτεφρώσει σχεδόν 77.000 εκτάρια.

Από την πλευρά του, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος επισκέφθηκε την Κυριακή (26/7) τις πληγείσες περιοχές, προειδοποίησε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα ανέφερε ότι οι πυρκαγιές συνεχίζουν να επεκτείνονται, αν και με χαμηλότερη ένταση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως σημειώνεται, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να ωθούν τις φλόγες προς τα νότια, απομακρύνοντάς τες προσωρινά από τη Μαδρίτη, αλλά προκαλώντας νέες εκκενώσεις σε γειτονικούς οικισμούς.

Κατά την επίσκεψή του σε κέντρο φιλοξενίας εκτοπισμένων στη Βιγιαμάντα, ο βασιλιάς Φελίπε ΣΤ΄ έκανε λόγο για ανυπολόγιστη απώλεια της φυσικής κληρονομιάς της Ισπανίας.

Μία μικρότερη πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο το Σάββατο, ο οποίος αποτελεί μέχρι στιγμής το μοναδικό θύμα μεταξύ των αμάχων στην Ισπανία. Στη Γαλλία, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την περασμένη Τρίτη κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κοντά στο Μπορντό.

Την Κυριακή, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε τη συμπαράστασή του προς τους πληγέντες κατοίκους και τις δυνάμεις διάσωσης, καλώντας τους πιστούς να προσευχηθούν για όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Την ίδια ώρα, σοβαρά πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζει και η Ιταλία. Στην περιοχή της Πεσκιτσί, στην Απουλία, περισσότεροι από 400 τουρίστες και λουόμενοι απομακρύνθηκαν με σκάφη από τις παραλίες, ενώ οι αρχές προετοιμάζονταν για τη διάσωση ακόμη περίπου 300 ανθρώπων.