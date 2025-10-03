Διαγραφές φοιτητών: H ανώτατη διάρκεια φοίτησης και οι προϋποθέσεις για παράταση

Υπουργική απόφαση, με αντικείμενο τη ρύθμιση των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 4957/2022 σχετικά με την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανωτάτη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου.

Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση προβλέπει:

Τον καθορισμό της ανώτατης διάρκειας φοίτησης για φοιτητές που εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής, καθώς και για όσους είχαν εισαχθεί σε προγενέστερα έτη.

Τον τρόπο υπολογισμού της ανώτατης διάρκειας σε ακαδημαϊκά έτη και τις συνέπειες υπέρβασής της.

Τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος παράτασης φοίτησης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με δυνατότητα επιπλέον δύο ή τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων, ανάλογα με την περίπτωση.

Τη δυνατότητα έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής για φοιτητές που έχουν έως και δύο μαθήματα για την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Τη διαδικασία διαγραφής και τη δυνατότητα άσκησης αίτησης θεραπείας.

Τις εξαιρέσεις από τον κανόνα της ανώτατης διάρκειας, για φοιτητές με πιστοποιημένη αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.

Τα αρμόδια όργανα ελέγχου και εποπτείας για την ορθή εφαρμογή της απόφασης.

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Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης

Φοιτητής που εισήχθη σε τετραετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2028 – 2029, φοιτητής που εισήχθη σε πενταετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2030 – 2031, και φοιτητής που εισήχθη σε εξαετές πρόγραμμα σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, υποχρεούται να ολοκληρώσει τις σπουδές του μέχρι και την επαναληπτική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους 2031 -2032.

Διάρκεια και προϋποθέσεις παράτασης

Φοιτητές οι οποίοι έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, δικαιούνται υπό προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά, να αιτηθούν παράταση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης. Για παράδειγμα, φοιτητής τετραετούς προγράμματος σπουδών, ο οποίος έχει αξιολογηθεί επιτυχώς σε μαθήματα ή λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε εκατόν εξήντα οκτώ (168) πιστωτικές μονάδες (ECTS) έως και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο συμπληρώνει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, και έχει συμμετάσχει τουλάχιστον σε δύο (2) ακαδημαϊκές δοκιμασίες, εκ των οποίων σε μία (1) επιτυχώς, σε ένα (1) από τα τελευταία τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δικαιούται να υποβάλει αίτημα παράτασης της διάρκειας φοίτησης. Ως επιτυχής ακαδημαϊκή δοκιμασία νοείται η επιτυχής αξιολόγηση σε μάθημα, η υποστήριξη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας και η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης. Για τους φοιτητές πενταετούς προγράμματος σπουδών απαιτείται η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών που αντιστοιχούν σε διακόσιες δέκα (210) πιστωτικές μονάδες (ECTS) έως και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο συμπληρώνει την ανώτατη διάρκεια φοίτησης, ενώ για τους φοιτητές εξαετούς προγράμματος σπουδών απαιτείται η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών που αντιστοιχούν σε διακόσιες πενήντα δύο (252) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της ανώτατης διάρκειας παρέχεται σε όλες τις κατηγορίες φοιτητών που αναφέρονται στα στοιχεία με αριθμό 1) έως 3) της παρούσας εγκυκλίου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναλύθηκαν ανωτέρω.

Ο χρόνος παράτασης που παρέχεται μετά την έγκριση της αίτησης διαμορφώνεται ως εξής: α) δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών, β) τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών που η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική και δεν έχει ολοκληρωθεί έως τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Φοιτητές που έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και εκκρεμεί μόνο η εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας για τη λήψη πτυχίου, δεν απαιτείται η συμμετοχή σε δύο (2) ακαδημαϊκές δοκιμασίες, εκ των οποίων σε μία (1) επιτυχώς, σε ένα (1) από τα τελευταία τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Διευκρινίζεται ότι και στην εν λόγω περίπτωση ο χρόνος παράτασης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Φοιτητές, οι οποίοι οφείλουν ένα (1) ή περισσότερα μαθήματα και δεν έχουν συμμετάσχει σε τουλάχιστον δύο (2) ακαδημαϊκές δοκιμασίες σε κανένα από τα τελευταία τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα πριν την υποβολή της αίτησης, δεν δικαιούται να ασκήσουν το δικαίωμα παράτασης και διαγράφονται αυτοδικαίως.

Ζαχαράκη: Βάζουμε τέλος σε χρόνιες στρεβλώσεις

Ως «μία καθαρή δέσμευση για το αύριο των πανεπιστημίων μας και για τους φοιτητές και φοιτήτριές μας που αγωνίζονται καθημερινά» χαρακτήρισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, την υπουργική απόφαση και σημείωσε: «Θέλουμε ιδρύματα που λειτουργούν με σταθερούς και ξεκάθαρους κανόνες, που δίνουν προοπτική, με αξιόπιστα πτυχία, αλλά και στηρίζουν όσους πραγματικά προσπαθούν» δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. «Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Βάζουμε τέλος σε χρόνιες στρεβλώσεις που αδικούσαν και τα παιδιά μας και τα πανεπιστήμιά μας. Δεν είναι απλώς μια τυπική ρύθμιση, αλλά ένα μήνυμα ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τις δυσκολίες, στέκεται δίπλα στον φοιτητή και στην φοιτήτρια και ανοίγει τον δρόμο για πανεπιστήμια που εμπνέουν εμπιστοσύνη και νέους ανθρώπους που βγαίνουν στην κοινωνία με γνώσεις, δύναμη και αυτοπεποίθηση.»

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε πως τίθεται σε εφαρμογή ένα σαφές και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο για την ανώτατη διάρκεια φοίτησης στα πανεπιστήμιά μας. «Εξασφαλίζουμε την ακαδημαϊκή συνέπεια και την εύρυθμη λειτουργία των ιδρυμάτων, δίνοντας παράλληλα δίκαιες ευκαιρίες σε όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Βάζουμε τέλος σε παθογένειες δεκαετιών και δίνουμε τη δυνατότητα στα ιδρύματα να λειτουργούν με κανόνες που ενισχύουν την ακαδημαϊκή ποιότητα και το κύρος των πτυχίων. Η Ελλάδα θέλει πανεπιστήμια σύγχρονα, αξιόπιστα και ανταγωνιστικά διεθνώς. Αυτό υπηρετούμε με σταθερά βήματα, βάζοντας στο κέντρο τον φοιτητή, την αριστεία και την ουσιαστική σύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας» τόνισε.