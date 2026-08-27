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Δημογραφικό και σχολεία: Η ματαιότητα
Ανεμοδείκτης
12:26 - 27 Αυγ 2026

Δημογραφικό και σχολεία: Η ματαιότητα

Άγγελος Κωβαίος
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Τις τελευταίες ημέρες εμφανίστηκαν στον Τύπο δημοσιεύματα για την ανησυχία που προξενεί ο δημογραφικός εκφυλισμός της χώρας, με αφορμή την δραματική μείωση των παιδιών στις χαμηλές βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Σοβαρό, σοβαρότατο θέμα, αλλά δυστυχώς, δεν θα έπρεπε να προξενεί έκπληξη. Με άλλα λόγια, «και πού ‘σαι ακόμη», αν δει κανείς την πορεία των γεννήσεων, που από 85.346 το 2021, μειώθηκαν στις 65.594 το 2025. Η μείωση αντιστοιχεί σε ποσοστό 23%.

Στην ουσία φανερώνεται το μείζον πρόβλημα της χώρας, για το οποίο δεν μιλάει σχεδόν κανείς και σίγουρα δεν κάνει κανείς απολύτως τίποτα. Υπό αυτό το πρίσμα, κάθε συζήτηση για άλλα θέματα, όπως τα ΑΕΙ, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και πολλά άλλα, φαίνονται μάταιες, αφού στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα αφορούν ολοένα και λιγότερους. Αν μη τι άλλο πάντως, τα στοιχεία αυτά θα όφειλαν να έχουν κινητοποιήσει την (όποια) κυβέρνηση, έστω και στην κατεύθυνση αλλαγών ή και μίας συνολικής, δομικής μεταρρύθμισης στις χαμηλές εκπαιδευτικές βαθμίδες. Αν επιχειρήσει δε κανείς να θίξει άλλα θέματα, όπως το ασφαλιστικό και οι προοπτικές του, η ματαιότητα θα οδηγήσει στην κατάθλιψη...

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