Στο μικροσκόπιο των αρχών οι σχέσεις Κοκλώνη με το κύκλωμα επιστροφών ΦΠΑ

Νέοι διάλογοι που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας φαίνεται πως εμπλέκουν τον τηλεοπτικό παραγωγό και παρουσιαστή Νίκο Κοκλώνη με το κύκλωμα που εξέδιδε εικονικά τιμολόγια και επωφελούταν μέσω της επιστροφής του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ο γνωστός παρουσιαστής φαίνεται σε κάποιους διαλόγους να μιλάει με τον φερόμενο ως αρχηγό του κυκλώματος και να προσπαθεί να διαχειριστεί προβλήματα που σχετίζονταν με κάποιον συνεργάτη του.

Ένας από τους διαλόγους που έβγαλε στον αέρα ο ΣΚΑΪ είναι ο εξής:

Αρχηγός: Που ’σαι ρε πρόεδρε της καρδιάς μας;

Νίκος Κοκλώνης: Τι κάνει αυτός ο ανθρωπάκος που σου έστειλα;

Αρχηγός: Ο δικός μου είναι, συνέταιρός μου είναι.

Νίκος Κοκλώνης: Ξέρω μωρέ, είναι κατακόκκινος παντού. Δεν ξέρω τι έχει κάνει, να το γνωρίζεις. Δεν αναφέρομαι σε εμάς που ξεπερνάμε τα προβλήματα, αναφέρομαι στης άλλης.

Αρχηγός: Τι πρόβλημα; Για πες μου να ξέρω, είναι κάτι από εμάς;

Νίκος Κοκλώνης: Δεν έχει σχέση με εμάς, έχει σχέση η τράπεζα που δε θα του ανοίξει ποτέ λογαριασμό να ξέρεις, χτύπησε ήδη σε ένα τερματικό.

Σε μία άλλη συνομιλία ανάμεσα στον αρχηγό της οργάνωσης και τον οικονομικό διαχειριστή της εταιρείας του Νίκου Κοκλώνη, ο πρώτος εκφράζει την πρόθεσή του να μοιραστεί μαζί του το παράνομο κέρδος.

Οικονομικός διαχειριστής εταιρείας: Είμαι εδώ στον Κοκλώνη, είπα αν τον ήθελε κάτι. Πες μου, αυτή η εταιρεία τι επιστροφή έχει;

Αρχηγός: 389.000 ευρώ.

Οικονομικός διαχειριστής εταιρείας: Και χρωστάς κάπου αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;

Αρχηγός: Όλα δικά μας, δεν χρωστάμε πουθενά.

Στις συνομιλίες του με μέλη του κυκλώματος ο αρχηγός και πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας μιλάει για εικονικές συναλλαγές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Σε μία από τις συνομιλίες φέρονται να ειπώθηκαν τα εξής:

Αρχηγός: Αν χρειαστούν χαρτί για καύσιμα, έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο, τι θες; Τι ποσό;

Αρχηγός: 150.000 ευρώ. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος: Τι καύσιμο;

Αρχηγός: Το καύσιμο πετρέλαιο ρε φίλε για φορτηγά...13.890 ευρώ και θα τους πεις του αλλουνού “κάνε μου μία ανάληψη”, πες του 13.800 και δώσε μου 13.750 και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο.

Μέλος: Ναι, εννοείται θα του το πω.

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω διάλογο, οι εικονικές συναλλαγές γίνονταν στα ονόματα δεκάδων αχυράνθρωπων που τοποθετούνταν ως εκπρόσωποι σε εταιρείες – φαντάσματα και ο αρχηγός έστελνε άλλους ώστε να κάνουν καλύψεις των παράνομων κερδών.

Πάντως, ο Νίκος Κοκλώνης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη (1/10) όταν «έσκασαν» οι πρώτες πληροφορίες, αλλά πριν τη δημοσιοποίηση των διαλόγων, υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα αθλήματα και πως δεν ασχολήθηκε ποτέ με το ποδόσφαιρο, ενώ διεύψευσε κατηγορηματικά πως σε κάποια από τις εταιρείες του υπάρχουν εικονικά τιμολόγια ή πως έχει λάβει κλήση από κάποια αρμόδια αρχή.

Έχω ελεγχθεί χίλιες φορές κι ας ελεγχθώ κι άλλες χίλιες. Εδώ είμαι, μπορώ να αποδείξω τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά.