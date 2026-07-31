Φορολογικές υποχρεώσεις: Λήγει σήμερα η προθεσμία για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Σήμερα, Παρασκευή (31/7), εκπνέει η προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος από μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας περιόδου με αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις.

Σημειώνεται ότι ο φόρος εισοδήματος εξοφλείται φέτος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται το Φεβρουάριο του 2027. Όσοι επέλεξαν να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό έως το τέλος Ιουλίου επωφελούνται από έκπτωση φόρου που κυμαίνεται από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί επίσης καταληκτική προθεσμία για την καταβολή της πέμπτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος ακινήτων αποπληρώνεται φέτος σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να λήγει το Φεβρουάριο του 2027. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες οφείλουν να εξοφλήσουν και τον ΦΠΑ του δεύτερου τριμήνου.

Βαρύς ο φορολογικός λογαριασμός του δεύτερου εξαμήνου

Τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού δείχνουν ότι ο Ιούλιος είναι ο πιο απαιτητικός φορολογικά μήνας του έτους, καθώς τα συνολικά έσοδα που αναμένεται να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία ανέρχονται σε 8,564 δισ. ευρώ.

Για τους επόμενους μήνες, τα προβλεπόμενα φορολογικά έσοδα διαμορφώνονται ως εξής:

Αύγουστος: 6,324 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος: 6,412 δισ. ευρώ

Οκτώβριος: 6,679 δισ. ευρώ

Νοέμβριος: 5,738 δισ. ευρώ

Δεκέμβριος: 6,961 δισ. ευρώ, καθώς τότε καταβάλλονται και τα τέλη κυκλοφορίας του 2027.

Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν φόρους ύψους 39,558 δισ. ευρώ, έναντι σχεδόν 34 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο.

Τροποποιητικές δηλώσεις: Πρόστιμα έως 500 ευρώ και τόκοι

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Όσοι υποβάλουν εκπρόθεσμα τροποποιητική δήλωση και από το νέο εκκαθαριστικό προκύπτει επιπλέον φόρος άνω των 100 ευρώ σε σχέση με την αρχική δήλωση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Εκτός από τόκο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης, επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα: