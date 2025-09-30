Απάτες με επιστροφή ΦΠΑ: Εικονικά τιμολόγια €20 εκατ. με «πρωταγωνιστές» λογιστές, τηλεοπτικούς και αθλητικούς παράγοντες

Αθλητικοί παράγοντες, γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών, μαζί με επιχειρηματίες και λογιστές, φέρονται να εμπλέκονται στο εκτεταμένο κύκλωμα εξαπάτησης του ελληνικού Δημοσίου μέσω εικονικών εμπορικών συναλλαγών και επιστροφών ΦΠΑ, οι πρώτες αποκαλύψεις για το οποίο έγιναν το πρωί της Τρίτης (30/9).

Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι συλληφθέντες χρησιμοποιούσαν ανύπαρκτες ή εικονικές επιχειρήσεις, μέσα από τις οποίες εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια. Κατόπιν, υπέβαλλαν αιτήσεις για επιστροφή ΦΠΑ, αποκομίζοντας σημαντικά ποσά με δόλιο τρόπο.

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνεται και ποδοσφαιρικός παράγοντας που έχει ενεργή συμμετοχή και στην τοπική αυτοδιοίκηση στη δυτική Αττική, καθώς και αρκετοί λογιστές, οι οποίοι φέρεται να διαδραμάτιζαν ρόλο – κλειδί στη λειτουργία του κυκλώματος.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν περίπου 500.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ το ύψος των πλαστών τιμολογίων που έχουν εντοπιστεί ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με άλλες πηγές, η συνολική έκταση της απάτης ενδέχεται να αγγίζει τα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Στο σκάνδαλο φαίνεται να εμπλέκεται και γνωστός παραγωγός τηλεοπτικών προγραμμάτων, καθώς από την έρευνα έχουν προκύψει επαφές του με μέλη του κυκλώματος, αλλά και τουλάχιστον δύο τιμολόγια με ύποπτα χαρακτηριστικά.

Ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός - παρουσιαστής τοποθετήθηκε δημόσια, λέγοντας «δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα. Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή.»

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα, ωστόσο οι αρχές εκτιμούν ότι ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων ενδέχεται να υπερβαίνει τα 70 άτομα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται υπό τη συντονισμένη δράση της αρμόδιας υπηρεσίας οικονομικού εγκλήματος, γνωστής και ως το «ελληνικό FBI».